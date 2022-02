Yahaira Plasencia y Pancho rompieron amistad: “ya no nos seguimos en redes”

Compartir Facebook

La salsera Yahaira Plasencia llegó como invitada al set de ‘América Hoy’ y respondió a las preguntas que le hicieron los panelistas del programa matutino tras las últimas declaraciones de Pancho Rodríguez en ‘Magaly TV La Firme’.

Vale decir que el chileno confesó que junto a Yahaira Plasencia confundieron la amistad por lo que terminaron besándose y luego eso dio pie a que se hablara mucho más.

Al respecto, Brunella Horna no se quedó de brazos cruzados y le preguntó a la intérprete de ‘Y le dije no’ qué tipo de relación tiene con Panchito. “No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre… Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”,comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven empresaria le consultó a Yahaira, si ella había confundido amistad con romance cuando tuvo un acercamiento a Pancho.

“¿Tú crees que han confundido las cosas como amigos?”, dijo Brunella. “Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata… Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”,respondió tajantemente la salsera.

Dorita Orbegoso y ex de Yahaira Plasencia fueron captados juntos

El programa de ‘Amor y Fuego’ lanzó su adelanto de lo que sería un presunto ampay entre el ex de Yahaira Plasencia Jerson Reyes y la curvilínea modelo Dorita Orbegoso, ambos pasaron juntos la tarde en una piscina.

La parejita no solo se lucieron juntos disfrutando del verano sino también se fueron a almorzar junto al que sería el hijo de la ex bailarina como si se tratara de una familia.

«¿Jerson Reyes, expelotero de Yahaira Plasencia, tiene un romance con Dorita Orbegoso?», se lee en la descripción del video antes de que se muestre a ambos juntos en un restaurante y luego en la piscina.

Hasta el momento ninguno de los dos involucrados ha querido ofrecer alguna declaración que confirme o rechace si existe algún tipo de romance entre los dos.

