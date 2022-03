Yoshimar Yotún será celeste por cuatro meses

Compartir Facebook

Yoshimar Yotún vuelve al fútbol peruano y pese a que se habló mucho de la posibilidad de jugar en Alianza Lima, el volante de la Selección Peruana optó por jugar en Sporting Cristal. El volante llegó a un acuerdo para jugar en La Florida por los próximos 4 meses, es decir hasta el final del Torneo Apertura.

Yotún aún piensa en lograr un contrato importante en el extranjero por lo que en su contrato habrá la posibilidad de partir en cualquier momento que le llegue una oferta. La presentación oficial de Yotún se daría hoy.

LA FELICIDAD DE MOSQUERA

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, refirió a la posible llegada de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal. “Esta es la casa de ‘Yoshi’ (Yotún). Todo lo que pueda hacer él para regresar es loable. Esperemos que se concrete. Cuando el club saque el comunicado de que ya está todo formal, hablaremos más del tema”, aseguró.

Cabe señalar, el medio campista nacional posó con la camiseta celeste y en las próximas horas el club anunciará el regreso luego de 8 años. Finalmente, agregó: “Cuando no se dan los resultados, lo que hacemos es mejorar la individualidad, mirar los errores y tratar de mejorarlos. Estuve en momentos delicados que a mí no me parece delicado el momento que

estábamos”, concluyó.