Una influencer llamada Aprille Franks logró comprar dos casas, un coche y otras cosas más gracias a una transferencia que le llegó por error.

Muchas personas han logrado cumplir sus sueños como una casa propia, un coche de lujo o construir una empresa mediante su esfuerzo.

Sin embargo, hay quienes logran conseguir todo esto de una forma más sencilla, pues simplemente lo obtienen gracias a la suerte.

Tal es el caso de Aprille Franks una influencer de Estados Unidos que un día el destino la sorprendió dando un giro a su vida de una manera muy positiva.

Influencer recibe 50 mil dólares por error

Aprille Franks es una influencer con más de 30.000 seguidores en Instagram y TikTok, plataforma donde compartió la noticia con sus seguidores.

La influencer indicó que le llegó un correo electrónico donde le informaban que se le habían depositado 50.000 dólares en su cuenta bancaria. Ella se sorprendió y rápidamente avisó sus amigos y familiares para saber si alguno había realizado el depósito por error.

Todos le negaron haber depositado el dinero y acudió al banco a informar el error, pero la entidad negó haber cometido algún error indicando que la transacción era legítima.

Tras esto, la joven preocupado consultó a un abogado, quien le sugirió que denunciara el caso, documentara todo y no tocara el dinero durante 30 días.

Además, tuvo que dar aviso en el periódico para ver si alguna persona reclamaba el monto que le había llegado.

Pasado el tiempo, Aprille compró dos casas e inlcuso revendió una de ellas, multiplicando su dinero.

“Cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien“, comentó.

Ella mediante sus redes sociales mostró lo que hizo con el dinero y dio un mensaje a sus seguidores.

“No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada“, manifestó.