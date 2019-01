Mamá de la Jibaja dice que modelo está luchando contra fuerte depresión

Según Maggie Liza, madre de la modelo Angie Jibaja, la popular ‘Chica de los tatuajes’, fue internada en un centro de rehabilitación tras presentar un severo cuadro de depresión y no por drogas como se viene especulando. Sin embargo, el estado de salud de la modelo es tan crítico, que su progenitora reveló que en una ocasión Angie se cortó las venas.

“No me consta que se droga, ella me dice que no, pero sí toma y a veces en exceso. Es que cuando uno está en depresión se refugia en algo para olvidar las penas. El tratamiento en el que está no es por drogas, sino por depresión. Ella ha intentado varias veces atentar contra su vida, ya se ha cortado las venas y me consta que una vez lo hizo en su casa, pero lo hace cuando los bebes no están”, dijo la madre en el set de ‘Magaly TV la firme’.

Asimismo, la señora Maggie, confesó que su hija se encuentra con muy pocas “ganas de vivir”. “Me duele mucho verla donde está porque me hace recordar cuando ella estuvo en la cárcel. Solo que en esa ocasión ella se arreglaba, era como si quisiera sentirse libre. Pero ahora veo como que ella ya no quiere vivir, está bastante callada, no quiere hablar, tiene pocos ánimos”, comentó.

Finalmente, aseguró que pese al internamiento de su hija, sus nietos no se encuentran solos, pues están al cuidado de la hermana de la modelo. “Mi otra hija se está haciendo cargo de ellos, los niños están bien, ahorita están en vacacional, a pesar de todo Angie siempre los ha cuidado y los tuvo con terapia psicológica tras la separación con Jean Paul (Santa María)”, acotó.