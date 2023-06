Compartir Facebook

La La Policía Nacional del Perú rescató a una menor de edad desaparecida en Piura que era explotada trabajando en un taller de Gamarra.

Menor desaparecida era explotada en Gamarra

El 26 de mayo reportaron a la menor como desaparecida en Piura y ningún familiar suyo conocía su paradero. Sin embargo, la niña le había escrito a su madre pidiéndole dinero y le indicó que le yapeara a cierto número.

Tras esto la madre de la menor aviso a las autoridades, quienes lograron encontrar a la adolescente en un taller dentro de una galería en la cuadra 1 del pasaje Cánepa.

“En el quinto piso hemos podido ubicar un taller de confecciones en la cual hemos ubicado a la menor que estaba laborando en este punto. Si ha habido un tema de captación, de transporte y trasladado a la ciudad de Lima, retención en este punto con la finalidad de explotarla laboralmente”, indicó el coronel PNP Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas.

El coronel también reveló como es que pudieron dar con la ubicación de la menor. Todo habría sido gracias al número de celular al que su madre yapeó.

“Me manifiesta la madre que su hija estaba solicitando dinero para que pueda alimentarse. El requerimiento económico lo hace aparentemente del celular de la señora, la dueña del local. Es donde arroja el número de la empresa y es por ahí que hemos identificado este predio”, indicó.

La menor se encontraba trabajando ahí junto con otras tres personas. Tras la intervención de las autoridades, la dueña del local aseguró desconocer que era menor de edad.

“Yo comencé a sospechar y le dije:’mañana me traes documentos porque te veo mucho chiquita’. Tengo cámaras que puedo mostrar donde ella no sabe coser, no sabía hacer nada. (Seguía laborando) porque estaba comprometida con mi amigo que me la recomendó”, explicó la empresaria.

Los policías detuvieron a la dueña del local, a un joven de 18 años y a su tío que sería quien habría llevado a la menor.