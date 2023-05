Compartir Facebook

¡Se enamoró! Durante el 2011, Combate llegaría a las pantallas de la televisión peruana. El primer programa reality en el país hacía su aparición junto a jóvenes combatientes que hoy por hoy, son figura en el espectáculo nacional. Mario Irivarren, Micheille Soifer, Angie Arizaga, Yidda Eslava, Israel Dreyfus, Sheyla Rojas, entre otros, fueron algunos nombres que saltaron a la fama gracias al reality pionero. Justamente los últimos en mención vivieron un tórrido romance ese mismo año, el cual duró 8 meses. El amante del surf sorprendió al revelar que la actual pareja de Sir Winston fue su gran amor durante su etapa en Combate.

Historia de amor

Combate fue el primer reality de competencia en el país y llegó para quedarse en el corazón de millones de peruanos. Durante su emisión en la televisión nacional, se formaron varias parejas en dicho espacio televisivo, siendo la primera de todas, la conformada por Israel Dreyfus y Sheyla Rojas.

“Fue un cumpleaños del Conejo y yo dije ‘acá cae’ y terminé chapándome a Sheyla. Yo pensaba que quedaba ahí, pero el lunes lo sabía todo el mundo. Fue el primer romance del reality”, recordó Israel sobre el inicio de su relación con Sheyla.

Sobre el término de su relación, mucho se especuló en su momento sobre una infidelidad por parte de Israel. Sin embargo, el chico reality aclaró hace unos años en una entrevista con “Choca”, que eso no fue así. Admitió que el motivó del fin de su romance fueron las peleas constantes que ambos tenían.

“No considero eso (infidelidad) porque no estaba con ella. Lo dejamos allí porque ya había muchas peleas. Mi ampay lo sacan justo cuando estaba dejando a Sheyla en su casa. Estaba a 2 cuadras y Sandra Arana la llama a contarle. Ese mismo día se fue con Pavón a Larcomar, a Aura, tampoco pierde mucho tiempo mi comadre, que no se me victimice”, afirmó.

Sheyla, su gran amor

Han pasado 12 años de aquel romance y, a vísperas de celebrarse el reencuentro de Combate, Israel nuevamente fue preguntado por Sheyla Rojas. El participante de Esto es Guerra sorprendió al revelar que la rubia fue su gran amor en los realities.

“Es verdad, el primer reality amoroso fue con la Sheyla. Sí hubo una relación. La primera parejita de los reality fuimos Sheyla y yo. (Fueron una pareja formal) Sí, se podría decir que sí. Estuvimos saliendo por 8 meses», confesó.

Asimismo, Dreyfus llenó de elogios a Sheyla Rojas, afirmando que, hoy por hoy, sigue siendo una mujer guapa, pero descartó cualquier nuevo acercamiento sentimental con ella.

“Sheyla, hoy por hoy, es un avión. Está guapísima. La de antes también tenía lo suyo”, indicó. Sobre un posible “remember”, fue muy claro y categórico con su respuesta. “No creo. Ahora somos muy patas. Ya pasaron muchos años”, agregó.