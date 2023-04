Sergio Peña es detenido por conducir en estado de ebriedad en Suecia

Compartir Facebook

El futbolista peruano Sergio Peña se encuentra en graves problemas, pues la policía de Suecia lo detuvo al encontrarlo conduciendo en estado de ebriedad. Tras lo ocurrido, el futbolista reconoció su falta y pidió disculpas por lo ocurrido.

La detención al futbolista

El incidente ocurrió el martes 18 de abril y según medios internacionales, el futbolista peruano se dirigía a su vivienda después de haber cenado con un amigo.

Según el medio sueco Aftonbladet, el jugador de Malmo FF iba manejando a 70 kilómetros por hora en una vía de 40 carriles.

Además, al ser intervenido por las autoridades del país, se registró que llevaba 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto excedía los 0,2 gramos que permite la ley del país europeo.

Debido a esto, Sergio Peña ya no contaría con se brevete y hasta podría ir dos años a la cárcel, pues esta es una infracción muy grave en Suecia.

Sergio Peña pide disculpas

El centrocampista nacional brindó declaraciones al diario Expressen, donde se mostró arrepentido y se disculpó por su imprudencia.

“Pido disculpas al club, compañeros y aficionados. Estas cosas son cosa de la policía y de mi abogado. No puedo decir nada al respecto. Estaba cenando con un amigo. Comemos y hablamos de muchas cosas. Bebemos unas copas de vino y después de la cena conduzco a casa. Sé que no es bueno, pero sí, no lo volveré a hacer”, señaló.

El futbolista confesó que no actuó de forma correcta y lamenta el momento por el que está atravesando, pero trata de salir adelante por su familia.

“La situación no es la mejor. Pero estoy aquí porque juego al fútbol y sigo trabajando. Tengo una familia e intento no pensar demasiado en esto”, indicó.

«Muchas personas saben sobre esto, muchas me envían mensajes de texto y me muestran su apoyo. Pero claro, me equivoqué. Obviamente, no es bueno lo que hice, pero a veces la gente comete errores. Soy humano», añadió.

Además, el volante del Malmo dejó ver que ya se habría comunicado con su equipo respecto a la desafortunada situación.

«Soy hombre, tengo 27 años. He hablado con mis compañeros y con el club. Ya he hablado con el entrenador también. Lo importante es que esto no afecte al equipo», manifestó.

Malmo FF tomará medidas disciplinarias

Pese a que el jugador sigue entrenando con normalidad en su equipo, el director deportivo del Malmo FF, Daniel Andersson, reveló que lamenta el incidente y que tomarán las medidas correspondientes.

«Hemos actuado. Hemos hablado con él. Está profundamente arrepentido. Hemos tomado medidas disciplinarias. Seguimos el proceso legal. No puedo comentar más al respecto», señaló.