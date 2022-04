Aarón Picasso no interpretará a Jaimito en AFHS 2022: “El papel no es mío”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El recordado actor que interpretó originalmente a Jamito en ‘Al Fondo Hay Sitio’ intentó regresar a la teleserie, pero contó que no le dieron el papel.

Aaron Picasso es de los actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ más recordados por su interpretación de Jaimito, el hermano menor de Grace y Joel Gonzáles. El actor no continuó más en la teleserie después de 5 años, pues había crecido mucho como para seguir interpretando al mismo personaje.

Es por eso que, Aaron intentó ingresar nuevamente a la teleserie, ahora que se está creando una temporada para el 2022. A través de redes sociales el popular Jaimito les había comentado a sus seguidores que iba a aplicar a los castings para la nueva temporada y que apenas tenga noticias, ellos se enterarían.

“Les dije que serían los primeros en enterarse si iba a pertenecer o no. Les tengo respuestas y es no. No voy a pertenecer a Alfondo hay sitito 2022. Pasé casting y no se pudo dar. No tengo idea de los factores, no lo sé. Lo único que sé es que va haber un Jaimito”, detalló el actor.

“Otro hecho seguro es que esa serie va a estar hecha con mucho cariño para ustedes estoy segurísimo que no les va defraudar. Tiene una excelente producción, unos guionistas enormes. Es un grupo muy bonito y trabajan con mucho amor para que ustedes lo puedan disfrutar”, agregó Aaron Picasso.

Mire también: Shirley Cherres devastada por la muerte de su perrita: “Te amaré por siempre mi Dulce”

Luego de ser eliminada de ‘El Artista del Año’, la siempre talentosa Claudia Serpa no se queda atrás y ahora pretende incursionar en la actuación, otro espacio que también le encanta, además del canto.

En una entrevista para un diario local, la ‘Rubia’ que se destaca reveló que le encantaría formar parte de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ y dar vida a la ‘Teresita’, quien interpretó en su momento Magdyel Ugaz.

“Claro, yo soy full chamba, siempre he tocado puertas, eso no me avergüenza y estoy esperando cruzarme con el productor Efraín Aguilar para que me tenga en ‘Al fondo hay sitio’, puedo ser la nueva ‘Teresita’, pues yo soy un torbellino, ja, ja, ja”, dijo la integrante del elenco de la ‘Chola Chabuca.

Respecto al amor, Claudia Serpa confesó que no le cierra las puertas al amor, sin embargo, hoy por hoy no es prioridad; más bien, crecer profesionalmente.

“Por ahora, no pienso en eso (amor), como diría Rosángela Espinoza… estoy en modo ‘bichota’, que es estar enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y disfrutando de la vida, así que estoy soltera y tranquila. El amor no es una prioridad, pero tampoco le he cerrado las puertas, el ‘príncipe azul’ llegará en el momento menos esperado”, dijo Serpa.

Además: “La adolescencia no es fácil”, Tula revela que tiene discusiones con su hija