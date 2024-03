Kate Middleton, la Princesa de Gales, revela su batalla contra el cáncer

Una noticia que ha paralizado al mundo, pues mucho se decía de la presunta desaparición de la princesa Kate, sin embargo, hace unos días salió a contar la verdad de su alejamiento.

Delicada de salud

En un giro impactante, la Princesa Kate Middleton, esposa del Príncipe William, ha revelado al mundo su lucha contra el cáncer. La noticia ha sacudido los cimientos de la realeza británica y ha despertado una ola de solidaridad y apoyo hacia la pareja real. A través de un comunicado oficial, la Casa Real anunció la noticia el 22 de marzo.

La declaración de Kate Middleton ha conmocionado al mundo, pero también ha inspirado a millones con su determinación y fuerza ante esta batalla. En sus propias palabras, la Princesa compartió: "Siempre he creído en la importancia de ser honestos y transparentes, y es por eso que he decidido compartir mi diagnóstico de cáncer en este momento. Mi esperanza es que al hacerlo, pueda ayudar a generar conciencia sobre esta enfermedad y alentar a otros a buscar el apoyo y el tratamiento que necesitan".

La Princesa Middleton agradeció a todas las personas que vienen deseándole lo mejor y su pronta recuperación para que siga con sus actividades personales y al cuidado de sus hijos.

"Me siento increíblemente agradecida por el amor y el apoyo que he recibido de mi familia, amigos y del público en general. Su aliento me da la fuerza que necesito para enfrentar esta batalla con determinación y esperanza", dijo.

El anuncio de la Princesa Kate Middleton ha generado un debate sobre la importancia de la concienciación y detección temprana del cáncer. Como señala el Dr. Luis Muñoz, experto en oncología, en una entrevista para la BBC Mundo: "El caso de la Princesa Middleton destaca la importancia de la detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado. Con la atención y los recursos adecuados, muchas personas pueden superar con éxito esta enfermedad".

La princiesa no está sola en esta batalla. William, en su papel de Príncipe de Gales, ha demostrado una solidez emocional al permanecer al lado de su esposa, brindando "consuelo y seguridad", a pesar de seguir adelante con sus deberes reales.

Además, la cercanía y el apoyo de sus padres, Carole y Michael Middleton, así como de sus hermanos, Pippa y James, han sido pilares fundamentales en su proceso de recuperación.

Carlos III: 'Estoy orgulloso de la valentía de Kate al hablar de su enfermedad'

Minutos después de conocerse que Kate Middleton tiene cáncer y está recibiendo desde finales de febrero un tratamiento de quimioterapia preventiva, una "valiente declaración" que ella misma ha hecho en un emotivo vídeo grabado en Windsor, ha llegado la primera reacción desde la Familia Real británica.

Un portavoz del Palacio de Buckingham ha explicado que el rey Carlos III está "muy orgulloso de Catherine por su valentía al hablar como lo hizo".

Carlos III "ha permanecido en estrecho contacto con su querida nuera durante las últimas semanas", que no están siendo fáciles para ninguno de los dos, ambos diagnosticados de cáncer. Cabe recordar que en enero coincidieron en The Clinic, hospital de Londres en el que la princesa de Gales se sometió el 16 de enero a una operación abdominal y el Rey fue tratado diez días después, el 26 de enero, de un agrandamiento de próstata. Durante el procedimiento del monarca se encontró algo que despertó preocupación y tras las pruebas se identificó la enfermedad.

Los Reyes "seguirán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en estos momentos difíciles". Desde que comenzó 2024, la reina Camilla se ha convertido en el principal activo de los Windsor. Tras conocerse la enfermedad de su esposo, se ha puesto al frente de gran parte de los compromisos oficiales y ha presidido citas de gran relevancia como el funeral de Constantino de Grecia en la capilla de San Jorge de Windsor, celebrado el 26 de febrero; y la misa del Día de la Commonwealth, el 12 de marzo en la Abadía de Westminster.