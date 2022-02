Adolfo Aguilar reveló que tuvo romance de 5 años con un integrante de Menudo

Compartir Facebook

El exconductor de ‘Yo soy’, Adolfo Aguilar, reveló detalles inéditos de su vida tras confesar abiertamente su tendencia sexual.

Durante la entrevista en ‘Amor y Fuego’, el también jurado de ‘Reinas del show’, dejó en shock al propio Rodrigo González al contar que tuvo un romance con un integrante de Menudo.

“¿Cuál ha sido tu relación más larga?”, le preguntó el popular ‘Peluchín’, a lo que Adolfo contestó que fue un romance de 5 años. Fue en ese momento que Gigi Mitre, quien vivía en Miami años atrás, recordó haberlo visto al lado de su pareja.

Sin decir mucho, Aguilar admitió que esa relación a la que se refería la conductora de TV fue una de sus más largas, junto a otra que tuvo en Perú. Mientras ambos conversaban, Rodrigo González seguía sin entender a quién se estaban refiriendo.

“No lo aceptaba, yo no quería ser así”

El conductor de televisión contó los duros momentos que vivió internamente cuando se dio cuenta de que era homosexual y no quería aceptarlo.

Adolfo Aguilar fue entrevistado por Milagros Leiva y reveló más de un detalle sobre su homosexualidad. “Ocurrió cuando yo tuve una ruptura con un chico, tenía más de 30 años. En realidad hice cosas para que esta persona me dejara, porque no quería decepcionar a mi familia. Ellos se dieron cuenta que estaba deprimido y sufrían. Ahí fue donde les dije que era homosexual y que me gustaban los chicos”, inició diciendo.

Asimismo, contó todo lo que significó su familia en ese proceso pues lo apoyaron de forma incondicional en su decisión. “Mis papás me amaron mucho. A pesar de eso mi autoestima estaba bien dañada. Todo porque no aceptaba ser homosexual, no lo quería ser, nunca lo quise ser, entonces vivía en contra de mí mismo. He sufrido mucho porque me castigaba. Se llama homofobia interna, quizás muchos lo sientan”, explicó.

