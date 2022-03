Andrés Vílchez niega tener romance con ‘Maricucha’: “Una relación no me llena ahorita”

Compartir Facebook

El reconocido actor se pronunció sobre los acercamientos que ha tenido recientemente con Patricia Barreto, la actriz que interpreta a ‘Maricucha’.

Andrés Vílchez y Patricia Barreto son la pareja protagonista en la telenovela titulada ‘Maricucha’. Pero parece que su romance ha traspasado las pantallas, pues ellos se han dejado ver más juntitos que nunca desde que empezó la telenovela aproximadamente.

El programa ‘Amor y Fuego’ encontró al actor en una alfombra roja y decidió preguntarle por los rumores acerca de una relación con la actriz que interpreta a ‘Maricucha’. Andrés Vílchez explicó que tiene una gran química con Patricia pero no están encaminados a tener ninguna relación, porque no es parte de sus prioridades por el momento.

“La verdad es que la pasamos bien, nos divertimos bastante, pero como ya lo expliqué anteriormente, voy a ser 100% sincero, yo en estos momentos estoy enfocado en mi carrera», dijo el actor.

Asimismo hizo hincapié en que su carrera es lo más importante por el momento y no tiene ganas ni tiempo de tener un romance. “Yo en estos momentos la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo, no tengo interés de buscar el amor, sino enfocarme en mi carrera. Una relación no me llena ahorita”, agregó.

‘Maricucha’ es la nueva telenovela de Del Barrio Producciones, que llega a las pantallas de América Televisión desde este lunes 10 de enero a las 09:30 de la noche. La actriz Patricia Barreto da vida a ‘Maricucha’, quien es una joven humilde de nobles sentimientos cuya vida da un gran giro cuando acepta “contraer matrimonio” con el dueño de la casa en la que trabaja (Gustavo Bueno).

Ante los rumores que la nueva apuesta de Michelle Alexander estaría inspirada en la producción mexicana ‘María la del Barrio”, Barreto aseguró que es una historia totalmente distinta.

“Los personajes no son parecidos, podrían ser similar porque trabajan en el hogar, pero siento que ‘Maricucha’ tiene un gran sentido de superación y ella no se minimiza ante nadie, eso es lo bonito del personaje”, comentó la joven actriz.

De otro lado, Patricia comentó que su trabajo en las comedias fue sembrado por el desaparecido actor Ricky Tosso, a quien recuerda con cariño. “Yo buscaba algo que la representara (a “Maricucha”)y busqué un versillo: ‘La que te mira, la que te habla, la que escucha’.

