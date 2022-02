Anthony quiere una familia con Melissa: “Una pareja está estable sueña tener hijos”

Compartir Facebook

El ‘activador’ sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones sobre los planes que estaría armando junto a su amada Melissa Paredes.

Anthony Aranda remeció a todos el día de ayer al ser presentado como competidor de EEG 10 años. Es por eso que ‘América Espectáculos’ lo buscó para conocer detalles de lo que piensa Melissa sobre su ingreso a la televisión.

“Ella siempre me dio todo su apoyo. Me dijo: ‘es una oportunidad bonita, si a ti te gusta’ y dije: ‘Sí’. Como sabe que soy una persona de retos, me gusta competir, toda mi vida he competido, he ido ocho veces al Mundial de las Vegas a representar al Perú, lo mío es competencia”, expresó Anthony muy emocionado.

Para luego dar paso a los detalles de su relación amorosa con Melissa, con quien se muestra cada vez más enamorado. El ‘activador’ defendió una vez más la postura que ambos manejan de no haber incurrido en infidelidad y que todo se trata de un mal entendido. “Nosotros tenemos súper claro la verdad, la gente decidió seguir unas declaraciones erróneas, está bien la gente tiene derecho a pensar lo que quieran”, dijo.

Asimismo, sorprendió a más de uno con los planes de ‘matri’ y familia que estarían teniendo con Melissa. “Es algo que toda pareja sueña, cuando una pareja está estable sueña en un futuro poder casarse, tener hijos, quizás. Eso el tiempo lo va a decir”, señaló.

Melissa Paredes compartió un poco más de su día a través de sus historias de Instagram y esta vez le hizo un hilarante pedido a Anthony Aranda quien ayer ingresó a ‘Esto es guerra: 10 años’.

“Así que soy tu manager, has dicho eso y está saliendo en todos lados”, dijo en un primer momento la exconductora de televisión. “Tanto que molestan pues, para que hablen con ganas… Andarás en el circo, así que hay que reirnos un ratito”, respondió Anthony.

Frente a la respuesta del ‘Gatito Activador’, Melissa Paredes no descartó la idea de generar ingresos mediante Anthony Aranda. “Yo soy tu manager, no no, nada de reírnos, me acabas de dar una gran idea, porque como yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí. Tengo que pagar el colegio, comprar los útiles, nadie me da ni un sol a mí”, manifestó la influencer.

