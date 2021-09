Chofer del ‘Chino’ amenaza con una pistola a otro conductor por chocar su vehículo

Compartir Facebook

¡Increíble! El chofer de la empresa de transportes ‘Los Chinos’ sacó un arma de fuego para amenazar a otro conductor por chocar su vehículo.

El chofer se encontraba furioso al ver que chocaron su vehículo y sacó una pistola para amenazar a otro conductor: “Bájate, Bájate”, decía el hombre.

Cabe mencionar que este busco tenía problemas legales por no permitir que las autoridades revisen la unidad.

JOVEN ROMPE EN LLANTO AL VACUNARSE MIENTRAS SOSTIENE LA FOTO DE SU MAMITA

Debido a esta enfermedad, muchas personas perdieron la vida batallando contra este virus. Por ende, el ‘Vacunatón’ están cumpliendo un rol fundamental para que esta enfermedad no se siga extendiendo.

Muchos de los peruanos han compartido su experiencia a la hora de recibir la vacuna, unos han sido graciosos, otros conmovedores, como es el caso de esta muchacha cuyo video enterneció a los cibernautas.

En este video se ve como la joven recibe su primera dosis de la vacuna, pero lo que llamó la atención fue que en todo momento sujetaba la foto de su mamita, quien falleció a causa del virus.

Al terminar de vacunarse, rompió en llanto mientras abrazaba el retrato de su madre: “Esto es por ti mamá y por todos los que no llegaron a este gran día”, decía en la descripción del clip.

Cabe indicar que el Tik Tok, ya tiene 85.800 me gusta y tiene cerca de 1 000 000 reproducciones. Muchos de los usuarios no dudaron en comentar: “Y pensar que hay personas que no quieren vacunarse”, “Por todos los que no pudieron y soñaron con la vacuna”.

