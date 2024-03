Azucena Calvay anuncia gira por su primer aniversario e iniciará con un concierto gratuito ¿Dónde será?

La cantante Azucena Calvay es una querida artista de la cumbia peruana que viene trabajando arduamente en su carrera musical. La joven está a pocos días de celebrar su primer aniversario y anunció las sorpresas que se vienen.

¡Celebra su primer año como solista!

Azucena Calvay se ganó gran fama en las redes sociales cuando formaba parte de un grupo de cumbia. Al ver que contaba con el apoyo del público, decidió abrirse como solista junto a su propia orquesta musical. Ahora, ya ha pasado un año desde entonces y viene con muchas sorpresas.

Hace algunas semanas, Azucena Calvay estuvo en medio de una polémica por un concierto en Yaután. La joven cantante no se presentó en el lugar porque el contratista no había cumplido varias cláusulas del contrato y no había pagado lo acordado. Ante ello, la chiclayana mostró todas las pruebas que tenía en su mano y que el tema pasaría a medidas legales por difamarla ante la prensa.

¡Anuncia su gira!

Por medio de sus redes sociales, Azucena publicó un video donde se anunciaba la celebración de su primer año como solista: "Tengo a bien dirigirme a mis fieles seguidores, al público en general y al hermoso pueblo de Yaután para comentarles que Azucena Calvay Orquesta y Vega Producciones dará inicio a esta gran gira nacional e internacional por su primer aniversario como solista".

Luego, la cantante Azucena Calvay comunicó a la gente de Yaután que iniciará su gira en su ciudad. "Se estará realizando este 24 de marzo a partir de las 7pm de la noche en el Complejo Municipal de Yaután totalmente gratis". Además, comunicó que se estarán tomando todas las medidas para que el concierto se realice sin ningún problema.

Más de Azucena Calvay

Desde que inició su carrera como solista, Azucena Calvay sacó varios temas versionadas de otros cantantes, pero a su estilo. Canciones como "Mix Dejar de Amarte", "Mix Buscando un Cariño", "Mix Cuéntame Como Te Va", "Mix Lo Siento", "Niña Tonta", "Me Sobran las Palabras" y muchas más.

Su público le pedía nueva música propia y así lo hizo. Hace un par de meses, lanzó el tema 'Dos Cervezas' junto a Ernesto Pimentel y su segundo tema inédito 'Mi corazón hecho pedazos', este nuevo éxito fue nuevamente recibido por el público.

Además, viene preparando muchas sorpresas más para sus fans. Entre ellos, una colaboración musical junto a Los Kipus, donde la querida cantante de cumbia interpretará una música criolla.