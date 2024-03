"Fui la más feliz": Fan de Corazón Serrano se emocionó al conversar en vivo con Ana Lucía Urbina por redes

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país. La delantera musical cuenta con miles de seguidores que asisten a sus conciertos y siguen por sus redes sociales. Ana Lucía Urbina decidió cumplir el sueño de una fan conociéndola por medio de TikTok.

¡Fanática conoció a Ana Lucía Urbina!

Por medio de TikTok, una fanática compartió un video donde cumplía uno de sus mayores sueños, conocer a Ana Lucía Urbina. La cantante de Corazón Serrano estuvo en una conversación con una seguidora e incluso, cantó junto a ella.

"Ana Lucía te amo, me encantas. Perdón si te interrumpo, les dije que me cumplan el sueño... ahorita, no te miento, estoy temblando ni sé que decir. Estoy nerviosa y feliz, no pensé hablar contigo la verdad, gracias por darte tiempo", dijo la fanática a la cantante de cumbia. Por su parte, Ana Lucía Urbina agradeció el cariño de ella hacia todo el grupo y por sus bellas palabras.

En la transmisión en vivo, la fan cuenta que ella crea videos en sus redes sociales con imágenes de Corazón Serrano. Uno de ellos, estuvo bailando la canción 'Tomando Cerveza' y se emocionó al saber que Ana Lucía le dio me gusta, le comentó y la empezó a seguir a ella: "Yo no me lo creí, mi cantante favorita me está siguiendo".

Luego, Ana Lucía le preguntó si conocía la canción "Mix Corazón Mentiroso" para que la canten juntas y la fan emocionada dijo que sí. Ambas cantaron juntos el primer tema "Por un Rato" y la cantante de Corazón Serrano se despidió.

Cuando la intérprete de cumbia salió de la transmisión, la fanático terminó gritando por tener una conversación de casi una hora con su artista favorita Ana Lucía Urbina. Tanto fue su emoción que llamó a su madre entre gritos y comentó a sus seguidores que se encontraba temblando aún.

¡Nuevo estreno de Corazón Serrano!

Así como el gran regreso de las chicas de Corazón Serrano de sus vacaciones, se lanzó una nueva producción musical. Por medio de sus redes sociales, se confirmó el estreno del videoclip del 'Mix de Amor y De Miel'.

Este nuevo mix es interpretado por las cantantes Lesly Águila y Milagros Díaz. 'Mix De Amor y De Miel' incluye temas muy conocidos como: 'Y Siempre', 'Tú La Tienes Que Pagar' y 'Noches De Media Luna'.

La reacción del público

Desde su estreno, el 'Mix de Amor y de Miel' ha sumado 160mil reproducciones y se encuentra en el top 5 de tendencias en YouTube. Muchos usuarios se alegraron por el gran éxito que es este tema de Corazón Serrano.

"Bravo! Bravísimo, lo máximo estas cantantes de Corazón Serrano", "Wow impresionante todo Corazón Serrano, siempre marca la diferencia, espectacular el mix", "Grande corazón serrano siempre conquistando a su público", "Los vientos (el saxo) le da un toque buenísimo, perfecto".