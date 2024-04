Marisol sobre el video viral de Daniela Darcourt cantando "Si Me Ibas a Dejar": "Me ha hecho reír"

Marisol es una reconocida cantante de la cumbia peruana por sus grandes éxitos musicales. Por medio de las redes sociales, Daniela Darcourt ha hecho reír a todos con un video viral grabado en su concierto, donde interpreta una canción de la 'Faraona', Es por ello, que la intérprete de 'Si Me Ibas a Dejar' opinó sobre la forma de cantar de la salsera.

¡Marisol y Daniela Darcourt son amigas!

En una entrevista, Marisol fue consultada por un video viral de Daniela Darcourt cantando "Si Me Ibas a Dejar". En este video, se le puede ver a la salsera diciendo guapeos dirigidos a los hombres, que causó mucha gracia entre sus seguidores.

"Daniela es mi amiga, yo la quiero mucho al igual que a Yahaira y las chicas de Son Tentación, son mis amigas. Yo realmente escucho a Daniela el 'Si Me Ibas a Dejar' y me encanta, me río, me divierto... que bien que se haya hecho viral", comenta la Faraona de la Cumbia.

La cantante Marisol reafirma que no tiene ningún problema que la salsera cante sus canciones y que se vuelve viral con uno de ellos: "Bien, bien, no me incomoda para nada, yo contenta y feliz. Me ha hecho reír con su TIkTok, es más yo le he escrito a ella y se mata de la risa. Yo la quiero mucho, ella me tiene un bonito cariño, al igual que yo a ella".

¡El video viral de Daniela!

En TikTok, Daniela Darcourt se convirtió en viral por un tema que cantó uno de sus conciertos. Como ya antes se conocía, la salsera también interpretaba cumbia y uno de los temas que canta es "Si Me Ibas a Dejar" de Marisol.

Lo peculiar fue que la joven artista inició con ciertas palabras dirigidas para los hombres y los usuarios lo utilizaron para realizar muchos memes. Este video viral de Daniela Darcourt se volvió tan popular que fue usado en cientos de videos que ganaron miles de reproducciones.

¡Se viene un nuevo disco musical!

La peruana ha logrado llegar a nivel internacional con su último álbum Catarsis y ahora, está a punto de lanzar su siguiente producción. Hace unas semanas, ya lanzó su primer tema y videoclip de su siguiente disco. "Se Siente Bien" que canta junto a Motiff, se ha convertido en la favorita de muchos.

Hace unos días, también se lanzó la versión salsa de "Te Amo", una composición de Noel Schajris y que cantó junto a Daniela Darcourt. Al parecer, este tema también formaría parte de su nuevo álbum. La peruana reveló que si siguiente disco se lanzará en su cumpleaños 20 de abril con sus nuevas canciones inéditas.