Dalia se ríe de tardanza que tuvo en su trabajo: “Voy a regalar una hora”

La cubana sorprendió a más de uno al tomarse a la broma la tardanza de casi dos horas que tuvo en su primer día de trabajo y hasta se rio de la situación.

Dalia Durán se puso nuevamente como blanco de críticas al llegar alrededor de dos horas tarde en su primer día de trabajo en una cebichería. El programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes de lo que fue el primer día de Dalia y la llenaron de críticas.

Y es que en uno de los clips, uno de los clientes de la cebichería le preguntó a Dalia a qué hora finalizaba su jornada de trabajo. “¿Acá hasta que hora chambeas?”, se escucha decir al cliente.

Dalia decidió aprovechar esa pregunta para burlarse de la tardanza de casi dos horas que tuvo y dijo que se quedaría una hora más de su jornada normal. Ella tendría que terminar de trabajar a las 5 de la tarde, pero se quedó una hora más y dijo que esa hora la “regaló”.

“Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, dijo Dalia y se carcajeó. Los clientes no lo podían creer y le dijeron lo siguiente: “¡Regalar todavía! Ay, Dalia, tu sí que…”.

Dalia Durán sigue recibiendo críticas por presuntamente no esforzarse lo suficiente para trabajar y mantener a sus hijos. Sin embargo, recientemente dejó en claro que ella tiene alrededor de 6 trabajos actualmente, y trata de organizarse con todos.

Dentro de esos seis trabajos está una cebichería en la que aceptó trabajar en pleno programa en vivo de ‘América Hoy’. Ella tenía que empezar a trabajar allí el sábado pasado y según explicó, habló con los dueños para iniciar recién este fin de semana.

Pero las cosas no empezaron tan bien, pues Dalia llegó dos horas tarde solo en su primer día. La cubana se excusó diciendo que recién se está adaptando a su vivienda en Comas y a la distancia del distrito con todos los demás.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, dijo.

