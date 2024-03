¡Gareca no es el primero! ¿Quién fue el primer entrenador que llenó de alegrías a Perú y Chile?

¡Esa no me la sabía! Perú y Chile tienen una rivalidad histórica en el fútbol y protagonizan uno de los clásicos más "clásicos" de todos los tiempos. Pese a toda la historia que hay detrás, Ricardo Gareca no se hizo problemas y, como todo profesional, aceptó la oferta para ser el entrenador de los "mapuches". El pasarse de la selección peruana a la chilena fue un duro golpe para los hinchas de la blanquirroja, sin embargo, esta no es la primera vez que un entrenador da "el gran salto" entre estos dos países. Entérate más información en la siguiente nota.

¿Qué entrenador había dirigido antes a Perú y Chile?

Ricardo Gareca se marchó a Chile y tendrá su segunda experiencia al mando de una selección luego de su éxito deportivo con Perú. La rivalidad entre ambos ahora crecerá más, ya que los peruanos han acusado a los "mapuches" de "copiones" y desde ya se dicen de todo en redes sociales.

Sin embargo, cuando se pensaba que Gareca era el primer entrenador en la historia en dirigir a ambos países, los libros de antaño lo desmintieron. Hace más de 100 años, en la década de los 20s, apareció la figura de György Orth, delantero de origen austrohúngaro.

El ariete tuvo una fuerte lesión en la rodilla, por lo cual no pudo seguir siendo figura como delantero. Sin embargo, su gusto y pasión por el fútbol eran grandes, por lo cual decidió ser entrenador y es así como llegó a Chile. Jorge Orth (nombre sudamericano) fue el encargado de dirigir a los sureños durante el mundial 1930, donde venció a México y Francia, pero perdió contra Argentina.

Al no poder superar la fase de grupos del mundial 1930, György Orth dio un paso al costado y recordó sus anécdotas 24 años después. "Cuando vine por primera vez tuve la sensación del ciego que por primera vez ve la luz o la del hombre que tiene sed y se encuentra en el camino una fuente milagrosa para hartarse. Aquel futbol era un niño robusto, nada más, ambicioso y con ganas de desarrollarse, pero en pañales. No había profesionalismo", señaló.

Pasaron algunos años y el mismo György Orth se dispuso a dirigir a Perú. Aproximadamente en 1957 arribó a Perú, convirtiéndose en el primer entrenador que dirigía a ambos países.

¿Cómo le fue con la bicolor?

Al mando de la blanquirroja, György Orth cosechó varios éxitos. En el Sudamericano de la categoría en 1957, logró posicionar cuarto lugar al equipo, dándole una gran alegría a todos los peruanos.

Además, el entrenador exchileno y ahora peruano, logró un importante triunfo histórico. Perú goleó 4-1 en un lleno total en el Estadio Nacional a la mítica Inglaterra de Bobby Charlton. De igual manera, también ha destacado su presencia como la mente maestra en el agónico empate 2-2 entre Perú y Brasil. Pero, ahí no quedó su idilio con los hinchas de la blanquirroja.

Con Gyôrgy Orth a la cabeza, la selección de fútbol de Perú clasificó por última vez a unos Juegos Olímpicos. Sucedió en 1960, en la competencia para Roma. Sin duda, ahora Ricardo Gareca tiene la misión de igualar o mejorar la campaña del exentrenador austrohúngaro. ¿Lo logrará?