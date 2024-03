"Venimos siendo perjudicados": Jugadores de Alianza Lima protestan por polémicos arbitrajes en su contra

¡Todo muy raro! Alianza Lima no la pasa nada bien en el presente Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules han acumulado su tercera derrota consecutiva tras caer ante Cienciano en Cusco y le dicen adiós al primer título del año. El encuentro ante los "imperiales" estuvo marcado por la polémica luego de la expulsión de Hernán Barcos y la no expulsión a Carlos Garcés, quien tuvo una FUERTE entrada en contra de Juan Pablo Freytes. Tras esto, algunos jugadores del cuadro victoriano salieron al frente y dieron la cara, además de acusar que vienen siendo perjudicados de manera constante por los arbitrajes en su contra.

Jugadores de Alianza Lima protestan por arbitrajes

La realidad de Alianza Lima no es de la mejor este año. Tres derrotas consecutivas han puesto en jaque al cuadro blanquiazul e incluso al propio entrenador Alejandro Restrepo, aunque, según informaciones, todavía cuenta con el respaldo de los altos mandos victorianos.

Su última derrota fue ante Cienciano en Cusco y, como no podía ser de otra manera, el arbitraje fue bastante polémico. Expulsaron a Hernán Barcos por un codazo en contra de Garcés y el propio futbolista del "Papá" tuvo una DURA falta en contra de Juan Pablo Freytes, pero el árbitro ni revisó la jugada.

¡PLANCHA DE GARCÉS CONTRA FREYTES! 💥🤯 El ecuatoriano fue a una dividida con el central y terminó planchando al argentino. El árbitro decidió sacar amarilla tras revisión del VAR.



¿Era para tarjeta roja? 👀 pic.twitter.com/BGxRPppgZO — Pase Filtrado (@pasefiltradope) March 14, 2024

Esto motivó que Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez y Adrián Arregui salieran al frente y en plena conferencia de prensa postpartido denunciaron venir siendo perjudicados de manera constante por los malos arbitrajes. "Es importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol y que los jugadores no puedan tener la certeza que se va a impartir justicia alguna. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados no solo nosotros. Es momento que hablemos sobre eso" , empezó Arregui.

Asimismo, señaló que esta no es una excusa para el mal momento de Alianza Lima, pero considera que influye de gran manera el no tener árbitros imparciales que midan con la misma vara a todos y le brindó su respaldo al "profe" Restrepo.

"Esto no es una excusa. Venimos a tratar que se hable porque es muy importante. Estamos acá para poner la cara porque sería injusto que una persona o cuerpo técnico por resultados futbolísticos tenga que dejar el cargo. Somos los que ponemos la cara y representando a todo el plantel, al profe y a lo que creemos que está sucediendo", agregó.

Ruge el "León"

A este fuerte reclamo se le sumó Carlos Zambrano. El popular "León" acusó que Alianza Lima viene siendo perjudicado desde el año pasado por los malos arbitrajes, pero señaló que pese a esto, la escuadra íntima está más fuerte que nunca.

"El arbitraje no es de ahora, es del año pasado. Ni con el VAR se dejan ayudar. Hay jugadas muy rochosas. Estamos siendo perjudicados y esperemos esto cambie por el fútbol peruano . Lo más importante es que el club está unido. Los resultados no se están dando, pero fuera de eso el grupo se va a mantener fuerte", señaló Carlos Zambrano.

Mientras que, Sebastián Rodríguez, también pidió que exista imparcialidad por parte de los árbitros al momento de ejecutar los cobros en contra del "equipo del pueblo".

"Lo primero que vamos a hacer es autocrítica, pero de igual manera necesitamos que hagan autocrítica los demás. Los criterios no están siendo los mismos en todas las canchas", sentenció.