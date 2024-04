"Le hice un sombrerito": Hernán Barcos, en su momento más humilde, recuerda choque con Ronaldinho

¡Mi querido viejo! Hernán Barcos es uno de los referentes de Alianza Lima de los últimos años. El liderazgo del "Pirata" dentro del plantel, así como el respeto que impone ante sus rivales en la Liga 1 como la Copa Libertadores es innegable, por lo que recientemente fue entrevistado para las redes sociales del mencionado certamen continental. Pese a sus 40 años, la jerarquía sigue vigente por lo que habló de todo un poco con la Conmebol y recordó, con humildad, uno de sus encuentros con Ronaldinho, a quien se dio el lujo de hacerle un "sombrerito". Cosas que solo el buen delantero argentino puede darse el lujo de contar.

Hernán Barcos recuerda anécdota con Ronaldinho

Uno de los delanteros más destacados a nivel de Sudamérica es Hernán Barcos. El popular "Pirata" es el máximo goleador en la historia de la Copa Sudamericana y a lo largo de sus años a defendido diversos equipos, llegando a jugar en la selección argentina al lado del mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

La trayectoria de Hernán Barcos es indudable y por ello, es un ejemplo para muchos jóvenes delanteros, algo que saben bien en la Conmebol. Por ello, el organismo internacional recientemente le realizó una entrevista al dueño de "La Porteña", quien recordó diversos pasajes de lo que ha sido, para él, su aventura en el fútbol.

Durante su etapa jugando en Brasil, Hernán Barcos defiendo los colores del poderoso Palmeiras. En aquel entonces, Ronaldinho, uno de los máximos exponentes del fútbol a nivel mundial, hacía lo propio en el Atlético Mineiro, luego de haber pasado su fútbol por el Barcelona de Lionel Messi, entre otros grandes equipos.

Aquel encuentro quedará grabado para siempre en la memoria de Barcos por una insólita jugada. El "Pirata", en un acto de "humildad", se atrevió a hacerle un "sombrerito" a la "sonrisa del fútbol" y lo recordó como una anécdota para las cámaras de la Copa Libertadores.

"El otro día mi hijo me preguntaba 'Papá, ¿dónde juega Ronaldinho?'. Y yo le dije que no, que no juega hace tiempo. 'Pero tú jugaste con Ronaldinho. Vi que le hiciste un 'sombrerito''. Mi hijo, que está todo el día en YouTube viendo fútbol. Y me acordé y le comenté que sí he jugado con un par de veces con él y que tengo una camiseta. La verdad son cosas, anécdotas lindas del fútbol", precisó el delantero de Alianza Lima.

¿Le preocupa la edad?

Hace unos días, Hernán Barcos cumplió 40 años y aún se mantiene vigente en Alianza Lima. Pese a que no es titular en la Copa Libertadores, en la Liga 1 alterna con frecuencia, contribuyendo con algunos goles para los triunfos de los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Ante esto, le consultaron si sus años eran un impedimento o si ya le estaban jugando en contra al momento de los partidos. El ariete argentino descartó totalmente esto y, por el contrario, resaltó que hasta la fecha no ha tenido una lesión de gravedad.

"No miro mucho la edad que tengo y sí cómo me siento. Me siento bien, estoy tranquilo, bien físicamente, gracias a Dios no tengo lesiones. Lo vivo y lo disfruto, creo en la pasión que uno tiene por el fútbol", señaló.

De momento, Hernán Barcos tendrá una nueva oportunidad de mostrar su vigencia a nivel internacional. Atrás quedaron los lujos contra Ronaldinho y esta vez se enfrentará a otro crack mundial como lo es Arturo Vidal. Alianza Lima se enfrenta este martes a Colo Colo en Chile buscando una victoria histórica para seguir con vida en la Copa Libertadores. ¿Podrá marcar la diferencia el "Pirata"?