Oliver Sonne emocionado al descubrir que bebés peruanos llevan su nombre: "Es una locura"

En una entrevista que ha capturado los corazones de los aficionados, Oliver Sonne, el popular futbolista de la selección peruana, no ocultó su sorpresa al descubrir que dos niños peruanos llevan su nombre. Sonne se pronunció visiblemente emocionado durante una transmisión en vivo con Viaplay.

Oliver Sonne se entera que dos bebés llevan su nombre

Oliver Sonne, el futbolista danés-peruano que ha robado el cariño de muchos desde que se puso la camiseta de la selección peruana, ha recibido una sorpresa muy especial y él mismo no puede creerlo. La reacción del jugador fue muy alegre.

Resulta que en una reciente entrevista con Viaplay, Oliver se enteró en vivo que no uno, sino dos pequeños peruanos han sido bautizados con su nombre. "Me despierto con un mensaje que dice que dos bebés llevan mi nombre", compartió Sonne, y su reacción fue de total incredulidad. Tuvo una gran sorpresa al saber que su influencia ha llegado tan lejos que los padres están nombrando a sus hijos en su honor.

Oliver, quien tiene raíces peruanas por su abuela pero se crió en Dinamarca, no ocultó su emoción y gratitud ante este gesto. "No sé cómo reaccionar. Creo que no me lo había imaginado. Es un nombre bonito, lo es. Pero lo que quiero decir es que es una locura despertarse con esta noticia", expresó. Y es que, este tipo de homenajes personales muestran el profundo cariño y respeto que los aficionados tienen hacia él.

Sonne y su amor mutuo con la Selección Peruana

Desde su llegada a la 'Bicolor', Sonne no solo ha demostrado su habilidad en el campo, sino que también ha conquistado a los peruanos con su sencillez y carisma. Ahora, su conexión con Perú se hace aún más profunda con estos nuevos pequeños Oliver Sonne corriendo por ahí.

Además de emocionarse con la noticia, Oliver también ha estado ocupado preparándose para futuros retos con la selección, incluidos los partidos de la Copa América y las clasificatorias para el Mundial 2026. Y no solo eso, también está aprovechando para mejorar su español, lo que seguramente le ayudará a conectar aún más con los fans y con la cultura peruana.

Oliver Sonne estudiando español. (Foto: Instagram)

Así que ahí lo tienen. La historia de Oliver Sonne es un hermoso recordatorio de cómo los deportes pueden unir corazones y trascender fronteras. ¿Quién hubiera dicho que un jugador podría dejar una huella tan profunda y personal en el corazón de un país? Estaremos pendientes de seguir viendo cómo se desarrolla la carrera de este querido futbolista y cómo sigue influenciando positivamente a quienes lo rodean.