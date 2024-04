Shirley Arica aclara su vínculo con Jean Deza: "Me cae bien, pero es inmaduro"

¡Atención! Shirley Arica, conocida por no tener pelos en la lengua, se ha enfrentado de lleno a las declaraciones de Jean Deza, quien la acusó de buscarlo después de haberle llamado 'chipi' en televisión. Ella lo retó y reveló qué piensa de él y cómo fue su relación.

Shirley Arica sobre Jean Deza

Shirley Arica, conocida por su carácter fuerte y directo, ha vuelto a ser centro de atención tras una candente entrevista en "Café con la Chevez", donde no solo habló de su vida y proyectos sino que también respondió a las acusaciones de Jean Deza, su ex.

Todo comenzó cuando Jean Deza afirmó en una entrevista para "La Fe de Cuto", que a pesar de que Shirley y Jossmery Toledo lo criticaron públicamente llamándolo 'chipi', curiosamente, después lo buscaron. Pues bien, Shirley no se quedó callada y lanzó un reto directo: "Que saque sus pruebas". Con firmeza, la modelo aseguró no recordar ni tener interés en Deza. "Ni me acuerdo de él", dijo Arica, rechazando completamente la relevancia del exfutbolista en su vida actual.

Shirley se mostró muy clara y decidida en sus comentarios, desafiando a Deza a probar sus afirmaciones. "Si bien es cierto estaba con él, ya ni me acuerdo de su época. Yo hablo con él, no por WhatsApp, sino que me lo encuentro y nos saludamos. Me cae bien porque le tengo cariño, es bueno, pero inmaduro", explicó la modelo, dando a entender que su relación con Jean es algo del pasado y sin importancia hoy en día.

Shirley sobre denuncia por violencia física a Jean Deza

Además, la modelo aprovechó para aclarar su postura sobre cómo maneja los conflictos y desacuerdos. A pesar de sus experiencias pasadas, que ella misma calificó de inmaduras, Shirley ahora tiene una visión diferente sobre cómo abordar los conflictos.

"Costeó todo el tema, llegamos a un buen acuerdo, yo hubiese tomado otras medidas porque era inmadura, en ese momento lo tomé muy a la ligera porque ahora pienso que todo acto de violencia se debe denunciar", comentó sobre su manera actual de resolver problemas, subrayando que ha habido un crecimiento personal significativo desde entonces.

Para finalizar, Shirley deseó lo mejor a Jean, mostrando que, a pesar de los conflictos, no guarda rencores. "Le deseo lo mejor, que le vaya bien", sentenció.

Así que, parece que se abrió un nuevo capítulo en la saga de Shirley Arica y Jean Deza. ¿Estará Jean listo para responder al reto y sacar las pruebas? Manténganse sintonizados porque este drama parece estar lejos de terminar. Nosotros seguiremos al tanto para traerles todas las actualizaciones.