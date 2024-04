¡Ya es del equipo! Ana Paula Consorte y sus hijos se lucen con camiseta de César Vallejo

Ana Paula Consorte al parecer se ha adaptado rápidamente a la ciudad de Trujillo donde Paolo Guerrero viene cumpliendo su contrato con su club deportivo César Vallejo.

Después de ya haber pasado algunos meses de la polémica que se desató a raíz de que el popular 'Depredador' decidiera vivir en Trujillo para cumplir con su contrato, la brasileña se ha mostrado bastante feliz junto a su familia apoyando a su pareja.

Más unidos que nunca

Cómo dicen después de la tormenta viene la calma y eso lo ha demostrado la familia Guerrero Consorte, pues Ana Paula ya viene viviendo en Trujillo junto a sus hijos poco más de un mes después de decidir apoyar incondicionalmente al padre de sus hijos.

Como se recuerda inicialmente se dijo que la brasileña no estaba de acuerdo convivir en Perú por lo que preferiría quedarse en Brasil junto a su familia, sin embargo, esto quedó descartado después de que la modelo se dejara ver con sus hijos en la capital rumbo a Trujillo para iniciar una nueva aventura junto al futbolista.

Es por ello que Ana Paula no pierde la oportunidad para presumir en sus redes sociales la buena vida que lleva en Trujillo junto a sus hijos con todas las comodidades que le ofreció el club deportivo.

Sin embargo, lo que ha causado sensación es que la brasileña ha asistido a los recientes partidos de Paolo Guerrero y no solo fue ella asistió acompañada de sus hijos todos tenían la camiseta de la César Vallejo orgullosos de alentar al líder de la familia.

Las fotos fueron publicadas en sus redes sociales en donde se ve a Paolo cargando a su hijo André y tomado de la mano con la hija mayor de Ana Paula si bien es cierto no es su hija biológica ya que es fruto de otro compromiso, el jugador se ha mostrado bastante cercano con la menor y han demostrado ser una sólida familia.

Diversos usuarios aplaudieron el gesto del popular 'Depredador' y celebraron qué Ana Paula haya decidido con el corazón y ahora se encuentre feliz al lado de sus hijos y de su pareja apoyándolo en su carrera deportiva.

"Es un gesto muy lindo de Paolo, llevar a Manuela de la mano", "Que lindo que nunca te olvides de tu hija mayor y siempre la pongas como prioridad", "Bella familia 😍 eres una excelente mamá muy dedicada a tus bellos hijitos", fueron algunos de los comentario.

Ana Paula Consorte no puede hablar de matrimonio con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero viven su amor en tierras peruanas. Atrás quedaron las épocas donde había un conflicto por su llegada a Trujillo para jugar por la César Vallejo y ahora se lucen en diversos lugares. Por ello, en un reciente evento, le consultaron a la brasileña por la posible boda con el delantero y dejó mucho que desear.

"¿Cómo van los planes de matrimonio? ¿Cómo va el amor?", preguntó el reportero de "Todo se Filtra". Visiblemente nerviosa y con la mirada perdida, Ana Paula Consorte causó controversia con su respuesta.

"Paolo (Guerrero) está ahí", dijo con una sonrisa nerviosa. Acto seguido, el reportero insistió y le pidió a la brasileña contar algunos detalles del posible matrimonio entre ambos, sin embargo, no obtuvo respuesta.