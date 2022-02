Dorita Orbegoso ‘parcha’ tras ser acusada de ‘partidora’: “tengo derecho a enamorarme”

Compartir Facebook

Dorita Orbegoso salió a poner el parche por primera vez luego de ser acusada de ‘partidora’. En diálogo con Magaly Medina, la modelo no se guardó nada.

La exchica reality aprovechó las cámaras de la “Urraca” para defenderse de las fuertes acusaciones de la conductora y aclaró que se encuentra totalmente soltera pues lleva un año separada del padre de su hijo.

“Soy una mujer soltera y sin compromiso. De mi vida personal no tengo nada de que hablar”, declaró inicialmente.

Además, la bailarina dejó claro que es soltera y como está sin compromiso, puede salir con quien ella guste.

“El año pasado pase momentos muy difíciles en mi vida personal pero este año decidí simplemente voltear al lado. Considero que soy una mujer guapa, joven y tengo todo el derecho de enamorarme. Llevo ya un año separada y por qué no me voy a dar la oportunidad de conocer a la persona que quiera conocer”, agregó.

Dorita Orbegoso ampayada gozando en piscina con Jerson Reyes

“Soy una mujer soltera y ya pasó un año”. Con esta frase Dorita Orbegoso quiso poner un parche sobre el ampay que la vincularían con quien fuera la expareja de Yahaira Plasencia, Yerson Reyes, con quien fue captada junto en una piscina, según las imágenes que del programa ‘Amor y fuego’.

Ante las dudas que genera ese encuentro, el reportero del programa abordó a la exbailarina y le preguntó por su cercanía con Jerson Reyes. “Yo no tengo que dar explicaciones sobre mi vida, soy una mujer soltera y ya pasó un año”, dijo molesta Dorita al reportero.

Sin embargo, en el programa ‘Mujeres al mando’, en donde estuvo como invitada, no pudo evitar ser consultada sobre las recientes imágenes. “Quiero decir que soy una mujer soltera, ya va a ser un año. He pasado por etapas bien difíciles, por eso este 2022 he decidido estar tranquila”, comentó.

“Soy mamá y papá para mi pequeño. Si quiero comerme un ceviche o una chela con alguna persona, eso es mi vida privada y no tengo por qué esconderme”, comentó bastante nerviosa sin confirmar alguna relación sentimental.

