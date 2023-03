Ducelia Echevarria y Piero se lucen “templados” en redes sociales

Compartir Facebook

¡Completamente enamorados…! Al mismo estilo de la canción de Chayanne, Ducelia Echevarria y Piero Arenas se dejan ver en redes sociales. La parejita no se oculta más y desde hace varios días se lucen más “templados” que nunca en sus historias de Instagram.

Según reveló Piero Arenas, nuevo integrante de Esto es Guerra, todo comenzó el año pasado, cuando el reality hizo casting a nivel nacional. El “guerrero” quedó flechado de la “Reina de Pozuzo” y, “como quien no quiere la cosa”, empezaron a salir.

“Con Ducelia empezamos a conversar en octubre o noviembre en la etapa de casting, cuando yo estaba en Chiclayo. Yo le pedía consejos de como actuar, que no hacer o que hacer y ella me ayudaba (…) fue la primera que se me acercó, fue buena gente”, reveló Piero días atrás en “Mande quien Mande”.

Ducelia reveló que con Piero, actualmente, está viviendo un momento muy bonito en su relación. Si bien es cierto aún no oficializan como pareja, al parecer, es cuestión de días para que esto suceda.

Mira aquí:

“Nos estamos conociendo. Salimos tipo a conversar, fuimos a tomar café y a veces, es bonito estar así. Sencillamente, fluir, conocer a una persona, ser feliz”, reveló Ducelia ante la atenta mirada de Piero.

En estos últimos días, ambos se han dado muestras de afecto mediante redes sociales. Coincidentemente ambos son hinchas de Universitario de Deportes, hecho que los une aún más: la pasión por el fútbol.

Mira aquí:

Para ellos, la edad no es impedimento en su amor. Ducelia, “La reina de Pozuzo”, tiene 29 años y está próxima a cumplir 30 el 28 de julio de este año. Mientras que, el chiclayano Piero Arenas nació el 1 de agosto de 2000. El joven guerrero este año cumpliría 23, pero se muestra más feliz que nunca al lado de Ducelia. Como dice el dicho, para el amor, no hay edad…