“Es difícil, pero no imposible”: “Giselo” confiesa que planea ser padre

¡Se confesó! Uno de los personajes que ha ganado peso en los últimos años en el mundo de la farándula es Edson Dávila, más conocido como “Giselo”. El carismático artista alcanzó la cumbre de popularidad en “El Gran Show”, imitando a la rubia conductora del reality. En entrevista con Natalie Vértiz, “Giselo” habló de todo un poco y realizó confesiones que sorprendió a más de uno.

“Giselo” y la relación con su “manager”

Uno de los temas más sonados es el aspecto sentimental de Edson Dávila, “Giselo”. El coconductor de “América Hoy” se animó a contar detalles de la relación que mantiene con su “manager”, Paolo Zevallos y se desvivió en elogios para él.

“Él siempre está apoyándome. Digamos que es la persona que te da ese soporte que necesitas, ese empujoncito. Eso es él para mí. Sé que él siempre va a estar para mí”, reveló “Giselo”.

En otro momento de la entrevista, también reveló que había viajado a Europa junto a Paolo. Relató que, para él, aquel viaje fue un sueño cumplido, ya que de pequeño nunca se imaginó poder conocer Italia.

“Cuando era niño nunca imaginé poder ir a Europa, a Italia. Eso era un sueño, lo veía por fotos nada más. Ahora me muero por ir de nuevo para allá. Para mí fue un sueño hecho realidad y lo quiero volver a repetir”, indicó Giselo.

«Giselo» se confesó con Natalie Vertiz y contó detalles inéditos de su vida y su relación con su manager. (Foto: Captura «Estás en Todas»)

“No es fácil, pero sí me gustaría ser padre”

Natalie Vértiz fue más inquisitiva con sus preguntas y puso en aprietos al popular “Giselo”. Cuando tocaron el tema de la paternidad, el bailarín no pudo huir a la pregunta y confesó que sí está en sus planes convertirse. Sin embargo, aseguró que sabe que no es fácil, pero tampoco imposible.

“Yo no tengo hijos, pero tranquilísimo, relajado. Sí me gustaría (ser padre), me encantaría, no es fácil pero sí me gustaría. No es imposible… pero también se necesita seguir limpiando la casa”, reveló el conductor del magazine “América Hoy”.