España: Mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores desde el 20 de abril

El fin de las mascarillas en interiores está un poco más cerca. Será en el Consejo de Ministros que se celebrará el 19 de abril cuando se apruebe su retirada en espacios interiores.

Una medida que se tomará pasada ya la Semana Santa y siguiendo el consejo y las recomendaciones de los técnicos de la ponencia de alertas. No obstante, habrá excepciones. No será un adiós generalizado ya que la mascarilla seguirá siendo obligatoria, como ya se había perfilado, en residencias de ancianos, hospitales y en el transporte público.

A diferencia de otras restricciones contra el covid, su uso está regulado por real decreto, si bien la semana pasada, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez garantizó que retiraría su obligatoriedad «al segundo siguiente» de que lo aconsejen los técnicos.

Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darias se ha mantenido siempre cauta, insistiendo en que se iba a ir “paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad» y advirtiendo de que la medida se aprobaría «cuando las personas expertas que nos asesoran también lo propongan».

Estos expertos de la ponencia llevan semanas trabajando sobre un horizonte sin mascarillas y plantean una retirada progresiva, dependiendo de los ámbitos y el perfil de las personas. Así, creen que deben seguir siendo obligatorias para trabajadores y visitantes de centros asistenciales y sociosanitarios -especialmente, residencias de mayores- y medios de transporte.

Por el contrario, justifican que los alumnos ya no la utilicen «en el ámbito escolar». También lanzan una serie de uso recomendados, entre ellas que las personas vulnerables se la pongan «en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a menos de 1,5 metros, y en el trabajo, cuando no se pueda mantener esa separación y no haya una ventilación adecuada.

