¡LO CONFIRMÓ! Bryan Torres revela detalles del embarazo de Samahara Lobatón: "Queremos un bebé sano"

¡RECONTRA EMOCIONADO! Hace unos días, Samahara Lobatón remeció el mundo del espectáculo nacional al confesar que está "en la dulce espera" y que siempre estuvo en sus planes tener otro hijo. De inmediato, las críticas empezaron a llegar tanto para ella como para Bryan Torres, ya que muchos lamentan el entorno en el cuál vivirá el bebé que está por nacer. Tras todo esto, el músico decidió romper su silencio y declaró para las cámaras de "América Hoy". Con un look cambiado y luciendo muy emocionado, el salsero reveló mayores detalles del embarazo de la popular "Sacachaira" e indicó que ambos desean que su hijo nazca sano.

Bryan Torres emocionado por embarazo de Samahara Lobatón

En la más reciente edición de "América Hoy", Bryan Torres decidió romper su silencio sobre el embarazo de Samahara Lobatón y para sorpresa da muchos, terminó por confirmar lo que era un secreto a voces.

"Ya nos enteramos de la buena noticia. Tienen la visita de la cigüeña", señaló la reportera de "América Hoy". Acto seguido, Bryan Torres no se corrió de las cámaras del programa producido por Gisela Valcárcel y, por el contrario, brindó algunos detalles detrás del sonado embarazo de Samahara Lobatón.

El salsero recordó el episodio que vivieron hace varios meses, cuando, lamentablemente, Samahara Lobatón afrontó una pérdida por embarazo ectópico. "Ya hemos pasado por un tema que todo el mundo sabe y ahora, lo que no queremos, es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal ", señaló el salsero.

Además, resaltando el cuidado que le quiere dar al embarazo de la hija de Melissa Klug, Bryan Torres señaló que, hasta el momento, no había comentado nada de nada con ninguna persona, ya que quiere mantener todo bajo "siete llaves".

"Como te digo, yo esto no lo he comentado con nadie, por mi lado lo estoy manejando súper reservado. No quiero que esto se exponga tanto", añadió Torres.

¿Hombrecito o mujercita?

Además, Bryan Torres reveló si le gustaría que el bebé que viene en camino sea hombre o mujer. Siempre hermético, el cantante señaló que independientemente del sexo de su futuro hijo, lo que más quiere como padre es que nazca sano y salvo.

"Creo que todos en el mundo cuando pasan por estos momentos, lo que más desean siempre es tener un bebé sano. Como te repito, no queremos exponer tanto el tema por lo que nos ha pasado" , señaló Bryan Torres.

Sin duda, pese a que todas las alarmas se encendieron con el embarazo de Samahara Lobatón, tanto ella como Bryan Torres se esforzarán en ser los mejores padres para el bebé que viene en camino. O por lo menos eso esperamos...