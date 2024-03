Aída Martínez orgullosa por ser madre soltera y aclara situación con expareja: "Estamos separados en buenos términos"

Casi un mes después de informar sobre el final de su matrimonio con Adolfo Carrasco, Aída Martínez compartió que ahora ha establecido una relación cordial como padres con su expareja, priorizando el bienestar de su hija. Sin embargo, no pudo resistirse a mencionar su estado de soltería.

La modelo se mostró orgullosa de ser ahora madre soltera. Además, aclaró que su relación no terminó por una infidelidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aída Martínez feliz por ser mamá soltera

La reconocida modelo y corredora de motos, Aída Martínez, se mostró más que feliz por ser mamá soltera. A casi un mes de que haya anunciado el fin de su relación, la modelo afirmó que esta no terminó por una infidelidad. Además, decidió aclarar que mantiene un trato cordial con su expareja y por el bien de su hija.

"Estamos llevando una relación sana dentro de todo, ahorita ya se puede decir que oficialmente soy madre soltera", sostuvo la corredora de motos en una entrevista con un medio local. En contraste con Yiddá Eslava y Julián Zucchi, la modelo enfatizó que su ruptura con el empresario no se debe a situaciones de engaño emocional o abuso físico y psicológico.

"Respecto a mi separación, estamos separados en buenos términos hace más de un mes, no fue por infidelidad ni maltrato, simplemente fue una decisión que se dio por temas muy personales. Dentro de todo tratamos de llevarnos bien por nuestra hija, somos padres, nos vemos, paseamos juntos por la bebé, siempre hay respeto y cariño como padres que somos", agregó Aída Martínez.

Triste por reducción de mamas

Aída Martínez, una reconocida modelo e influencer en el ámbito del entretenimiento, generó preocupación entre sus seguidores al anunciar su ausencia temporal de las redes sociales después de someterse a una mastopexia. Expresó su gratitud hacia su médico y señaló que no se encontraba bien, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse de sus plataformas digitales.

"No estaba lista psicológicamente para unos senos más pequeños. Desde que me sacaron las vendas no puedo dejar de verme y llorar. Yo quería reducirme la talla porque ya era incómodo. La lactancia hizo que se caigan y tenía ciertos complejos con el exceso de piel y demás, pero no estaba lista para verme al espejo con unos senos mucho más pequeños. Me siento sumamente vulnerable y triste y el proceso de la mastopexia es largo. No soy capaz de salir a la calle; nunca me sentí tan insegura", escribió en sus redes.

"Siento que nada ni nadie me ayudará a superar esto. Mi doctor está muy pendiente y se lo agradezco, pero mi cabeza está dañada. No quiero ver ni hablar con nadie, siento que me arranqué una parte de mí, jamás imaginé que la cirugía podía dañarme tanto la cabeza. Solo espero que el tiempo sane mi mente y cuerpo. Les comunico esto porque estaré inactiva en redes lo que crea necesario", reveló.