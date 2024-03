Micheille Soifer rompe su silencio sobre un posible amorío con Jefferson Farfán. ¿Qué dijo?

¡Atención! Les traemos la última bomba de la farándula peruana: Micheille Soifer rompió su silencio sobre los rumores de un amorío con Jefferson Farfán. Te contamos todos los detalles.

Micheille Soifer habla de su presunto amorío con Jefferson Farfán

Micheille Soifer ha roto el silencio sobre los rumores de romance con Jefferson Farfán. Aquí les traemos todos los detalles. Además aclaró los rumores que la relación a Christian Cueva.

La cosa comenzó cuando Jeyci, el ex cuñado de Micheille, soltó la lengua y dijo que ella (como presunta alcahueta) y su hermana Chris Soifer tuvieron algo con Christian Cueva. ¡Qué fuerte! Ante esto, la guerrera salió al frente y dijo: "No estaba enterada de eso, hay personas que hay que responderles y, simplemente, hay otras por las que solo queda reírse. Es un tema tan delicado que involucra a muchas personas y es preferible no opinar de eso".

Cuando le mencionaron que incluso señalaron que Micheille tuvo una relación con Christian, ella contestó de manera contundente. "Para nada, ni siquiera lo conozco, no tengo ningún vínculo y nada con él. Yo no tengo que entrar en ese círculo de no opinar. No tengo nada que ver con él", remarcó.

Pero eso no es todo. La cosa se pone más picante cuando aparece el nombre de Jefferson Farfán. Jeyci, en el programa "Amor y Fuego", soltó la bomba de que Micheille y la "Foquita" tuvieron un romance a escondidas. Ante esto, Micheille fue clara: "Para nada, siempre me involucran con perro y gato. He tenido mis malas experiencias, lo admito, pero tampoco así".

Expareja de la hermana de Micheille y su expareja la exponen

Pero aquí no acaba todo, amigos. Resulta que Jeyci también dijo que Chris Soifer, la hermana de Micheille, era la cómplice perfecta para mantener en secreto estos supuestos romances. Imagínense la cara de los conductores del programa: Rodrigo González y Gigi Mitre. ¿Será cierto o es solo chisme farandulero?

Ahora, para darle más sazón a este chisme, recordamos que Giuseppe Benignini, el ex de Micheille, ya había contado hace dos años sobre la conexión entre la cantante y Jefferson Farfán cuando estaban juntos.

"Yo no sé si le terminó de dar, lo que sí sé y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo e inclusive veía muchas conversaciones donde le pedía dinero", dijo Benignini, quien también contó a Rodrigo González que Micheille estaba detrás del futbolista y le descubrió mensajes picantes.

La farándula peruana está en llamas con estas declaraciones. ¿Habrá más capítulos de este drama? Estaremos pendientes para contarles cualquier novedad o actualización al respecto. ¡Hasta la próxima!