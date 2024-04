Alejandra Baigorria 'parcha' a Mario Hart por comentarios de boda: "Las cosas rápidas no funcionan"

En el último episodio del programa "Mande quien Mande", la televisión peruana fue testigo de un intercambio picante entre dos conocidos personajes de la farándula, Alejandra Baigorria y su ex, Mario Hart. Alejandra, quien estaba compartiendo emocionada los planes de su próxima boda con Said Palao para el 2025, no esperaba el comentario de Mario que desató su respuesta en vivo.

Alejandra Baigorria 'parcha' EN VIVO a Mario Hart

Alejandra Baigorria, conocida como la 'Gringa de Gamarra', no se quedó callada ante un comentario de su ex, Mario Hart, durante la última edición del programa "Mande quien Mande". La empresaria y futura novia sorprendió al hablar de su boda con Said Palao, prevista para el 2025, y no dudó en responder con firmeza cuando Mario lanzó una observación que no le cayó nada bien.

El momento se dio cuando Alejandra compartió detalles sobre su matrimonio con Said, mencionando que, aunque faltaba bastante para la fecha, ya tenía casi todo listo. Fue entonces cuando Mario intervino diciendo: "Pía, pero demasiado tiempo falta como un año para el 2025, mucho tiempo, tienen que ser las cosas rapiditas".

Rápida y tajante, Alejandra le paró el carro: "A veces las cosas rápidas, Mario, no funcionan, hay que tomarse su tiempo. Digo no, para que las cosas salgan bien tienen que tomarse su tiempo, preparar el mejor lugar, el mejor vestido, la iglesia". Esta respuesta dejó claro que Alejandra no está para que nadie le apure el paso, especialmente en un tema tan importante como su boda.

La discusión continuó un poco más cuando Mario, quizás intentando aligerar el ambiente, añadió: "Pero escúchame Ale, muchas veces en la puerta del horno se quema el pan, mejor adelántalo, a fines del 2024". Sin embargo, Alejandra, demostrando que está segura de sus tiempos y decisiones, replicó: "Yo tengo mi fecha ya y estamos felices, no hay nada que se fuera a quemar, ya se quemaron muchas cosas en mi vida".

Alejandra Baigorria liquida a Mario Hart con comentario. (Foto: América Televisión)

A pesar de la tensión, Alejandra tomó el comentario de Mario con deportividad y dejó en claro su posición. El intercambio entre ambos fue un momento destacado del programa y dejó a los fans comentando y apoyando la firmeza con la que la empresaria maneja su vida personal y sus planes futuros.

Alejandra revela la razón por la que aún no tiene hijos

Además, en una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", Alejandra habló sobre por qué aún no tiene hijos con Said. "En realidad, yo sí tengo como ovario poliquístico y tengo varios problemas hormonales que sé que en el momento que quiera voy a tener que llevar algún tratamiento", explicó, mostrando su lado más personal y las dificultades que enfrenta.

Este episodio en televisión muestra no solo la fortaleza de Alejandra al manejar comentarios que podrían ser incómodos, sino también su determinación en planear su vida a su ritmo, sin presiones externas.

La boda, aunque planificada con mucho tiempo de anticipación, promete ser un evento pensado al detalle, reflejo del cuidado y la personalidad de Alejandra. Estaremos pendientes a cualquier detalle al respecto.