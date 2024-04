¿Crisis con Said? Alejandra Baigorria AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS en redes sociales: "Lloré todo el día"

¡NO PUEDE SER! Alejandra Baigorria es una próspera empresaria que desde hace varios años viene siendo muy exitosa en Gamarra y en cuanto negocio esté. El apodo de la "Gringa de Gamarra" se lo ganó a base de sudor y esfuerzo y en reiteradas ocasiones se le ha visto en el emporio comercial cargando sus sacos de telas. Sin embargo, el amor no le ha sido tan grato a la rubia, ya que ha terminado desilusionada en más de una ocasión. Hace unos meses anunció su compromiso con Said Palao tras algunos años de espera y en sus últimas apariciones en Instagram causó gran sorpresa al mostrarse al borde del llanto y revelar que sufrió y lloró todo el día. ¿Está en crisis con el guerrero?

Alejandra Baigorria al borde del llanto en redes

Este 2024 empezaba de la mejor manera para Alejandra Baigorria. El trabajo le "llovía" y presumía todo en sus redes sociales y, además, por fin le llegó el gran día. Said Palao le pidió la mano en sus vacaciones por Filipinas y se rumorea que la boda seria en el primer semestre del 2025.

Sin embargo, en las últimas horas, la expareja de Mario Hart causó gran alarma en sus seguidores al mostrarse al borde del llanto en redes sociales. Incluso confesó que había llorado a más no poder por una serie de problemas que ha tenido.

"Bueno chicos, hoy no he estado conectada porque he tenido algunos problemas. De verdad estoy súper afectada, he llorado todo el día, porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas, muy injustas. Estoy súper agotada, tengo ganas de llorar" , empezó señalando Alejandra Baigorria.

Estas palabras de la conductora de "Consume Perú" causaron la alarma de todos sus seguidores quienes de inmediato pensaron que podría tratarse de una crisis con Said Palao. Sin embargo, para tranquilidad de los seguidores de la popular parejita esto no es así, ya que Alejandra Baigorria estaría siendo víctima de gente inescrupulosa con la cual se asoció y no la estaría pasando nada bien.

"Lo único que les puedo decir es que yo puedo ser todo lo que ustedes quieran, pero lo único que no soy es mala ni incorrecta y sobre todo, soy una persona trabajadora que todo lo que tiene hoy se lo ha ganado en base de esfuerzo y trabajo. Las personas que me conocen me han visto trabajar y saben que todo lo que tengo es por mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo y que AHORA GENTE ME LO QUIERA QUITAR ASÍ POR ASÍ...", añadió una afectada Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria afectada en redes

Todavía no puede tener hijos

Durante sus vacaciones en Filipinas, Said Palao se animó, después de buen tiempo, a pedirle la mano a la "rubia", hecho que quedó retratado en sus redes sociales para felicidad de todos sus seguidores.

El siguiente paso es planear la boda, la cual se llevaría a cabo el próximo primer semestre del 2025 y quedaría una "tarea" pendiente: los hijos. Desde hace muchos años, Alejandra Baigorria señalaba que ya estaba lista para casarse y tener hijos, sin embargo, afronta una principal dificultad en este proceso.

En una reciente entrevista para "Amor y Fuego", la expareja de Mario Hart realizó una desgarradora confesión, al afirmar que no pude tener hijos con Said Palao. Sin embargo, esto tendría solución, y lo compartió en sus declaraciones para tranquilidad de los seguidores de la parejita.

"En realidad, yo sí tengo como ovario poliquístico y tengo varios problemas hormonales que sé que en el momento que quiera voy a tener que llevar algún tratamiento", señaló Alejandra Baigorria, haciendo hincapié en que son problemas que deberá de ver antes de tomar la decisión de quedar embarazada de Said Palao. ¡Qué viva el amor!