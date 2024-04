¡En preparativos! Melissa Paredes y Anthony Aranda comparten las invitaciones de su boda

Melissa Paredes y Anthony Aranda están con los preparativos de su tan esperada boda. La pareja, que ha tenido sus altibajos, ahora celebra una de las etapas más emocionantes de su relación: elegir las invitaciones para el gran día. Tras superar una breve separación a principios de año, ambos han mostrado que su amor es más fuerte que nunca y están listos para dar el "sí, acepto".

Melissa Paredes y Anthony Aranda presumen invitaciones

Recientemente, Melissa compartió en sus redes sociales la experiencia de seleccionar las invitaciones de boda, un momento que describió como profundamente emotivo. "Amando el proceso", escribió junto a una imagen que mostraba varios diseños elegantes. La reacción de Anthony al ver sus nombres escritos en las tarjetas fue de total asombro. "Se ve precioso, una belleza", exclamaron ambos, claramente conmovidos por el detalle.

Melissa Paredes y sus invitaciones para su boda con Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

El diseñador de modas Sebastián Lott está a cargo del vestido de Melissa, otro detalle crucial para el evento. Mientras tanto, la pareja ha mantenido en suspenso si el padre de la hija de Melissa, Rodrigo Cuba, será invitado a la ceremonia. Lo que sí es seguro es que el enlace contará con la presencia de familiares y amigos cercanos, en un ambiente íntimo y familiar.

¿Por qué Anthony Aranda y Melissa Paredes terminaron?

En una reciente aparición en el programa de televisión "Mande quien mande", Melissa habló sobre cómo la pareja ha trabajado en fortalecer su relación. "Son temas de pareja que se manejan en privado, no tenemos por qué dar las explicaciones, pero creo que nos dimos cuenta de que podemos superar esas pequeñas cosas que en una relación llevan a desacuerdos", explicó.

También, destacó la importancia de la privacidad y cómo manejan las diferencias juntos, enfatizando que su amor y respeto mutuo han sido clave para superar los obstáculos.

Además, la pareja ha expresado su deseo de expandir su familia, aunque han decidido esperar un poco más. "Ambos quisiéramos. Anthony sí quiere tener su primer hijo, pero hemos decidido que vamos a esperar un poquito más", reveló Melissa, subrayando que quieren asegurarse de que ambos estén completamente preparados para dar ese paso.

En otra edición del programa, "(Sobre si los datos de la nota son verdaderos) Algunos sí, el vestido lo está viendo, pero todavía no ha decidido. El local ya está, los partes, la letra ya está", afirmó en un inicio. No obstante, al momento de hablar sobre la lista de invitados sorprendió al decir: "¿Mario va ir? No sé, estamos ahí si lo invitamos o no. Aún tenemos un poco de dudas".

Con la boda planeada para este año, los seguidores de Melissa y Anthony están ansiosos por más detalles sobre el evento, especialmente después de que la pareja mostrara tanta felicidad en el concierto de Karol G, donde se les vio más enamorados que nunca. A medida que se acerca el gran día, la expectativa crece no solo entre ellos, sino también entre todos quienes han seguido su historia de amor.