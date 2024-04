Candelaria, hija de Marcelo Tinelli, descarta mala relación con Milett Figueroa: "Quedo como una tonta"

Candelaria Tinelli, hija del famoso presentador argentino Marcelo Tinelli, manifestó su incomodidad frente a los artículos periodísticos que sugieren que tiene una relación conflictiva con Milett Figueroa. A través de sus plataformas de redes sociales, la influencer optó por desmentir los rumores explicando la naturaleza de su relación con la modelo peruana.

Las revelaciones de la hija del presentador argentino sorprendieron a más de uno, pues ella tomó la decisión de aclarar este tema de una vez por todas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Candelaria Tinelli aclara situación con Milett Figueroa

En medio de los persistentes rumores que sugieren que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han terminado su relación, una de las tres hijas de Tinelli, Candelaria Tinelli, reveló si ella y sus hermanas tuvieron algún papel en la presunta crisis de la pareja.

Desde hace algún tiempo, se ha especulado que las hijas del presentador no se llevan bien con la actriz peruana, lo que podría ser uno de los motivos detrás del supuesto fin de la relación. En este contexto, Candelaria hizo una enérgica declaración a través de sus historias en Instagram.

Candelaria Tinelli aclara su relación con Milett Figueroa

"Dejen de inventar por Dios. Qué amarillistas son, me enerva. Lo mismo con lo de Tini, exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas directamente, aparte quedo como una tarada en contra de todo", señaló Candelaria Tinelli en contra de un medio argentino.

"Es la mejor", sostuvo Candelaria Tinelli resaltando que mantiene una estrecha relación con la pareja de su padre Marcelo Tinelli. De esta forma, busca callar comentarios malintencionados de la prensa argentina que han aumentado los rumores sobre una presunta crisis en la pareja.

Finalmente, Candelaria Tinelli exigió que cesen los rumores en contra de Milett Figueroa: "Basta de mentir, tengo la paciencia diminuta últimamente, así que por favor no jodan más", sostuvo.

Milett Figueroa descarta enemistad

Milett Figueroa fue preguntada sobre su vínculo con los hijos de Marcelo Tinelli después de que se rumoreara sobre posibles tensiones. La actriz asistió a "Mande Quien Mande" para abordar su relación con el conductor argentino tras los persistentes rumores de separación. La modelo afirmó que no hay ningún problema en su relación con su pareja y afirmó que mantiene una amistad con los hijos mayores de él.

"Me rio un montón con todo lo que se dice. Me han puesto como la madrastra malvada. Me han dicho de todo. Pero me he reído tanto con lo que dicen que las hijas no sé qué... me llevo muy bien con ellas", comenzó diciendo Milett Figueroa, para luego contar que ha hablado con Candelaria Tinelli acerca de su supuesto enfrentamiento.