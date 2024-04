¡Sacando "jugo" a la situación! Milett Figueroa cobraría una MILLONARIA cantidad de dinero por entrevista

¡INSÓLITO! Una de las parejas que se encuentra en boca de todos es Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Su sonado romance estaría pasando por una crisis sentimental según lo que revelan desde el país gaucho, aunque ambos hayan negado estas afirmaciones. Ya que están en el ojo de la tormenta, la palabra de ambos es la más buscada no solo por la prensa peruana sino también por la argentina, por lo cual, recientemente, se ha revelado la MILLONARIA cantidad de dinero que pediría la modelo peruana por una entrevista.

¿Cuánto cobraría Milett Figueroa por entrevista?

En las últimas semanas, el nombre de Milett Figueroa está en las principales portadas de los medios de espectáculos de Argentina y Perú. Atrás quedaron los mensajes cariñosos y fotos derrochando amor que compartía con Marcelo Tinelli, ya que en los últimos días la distancia ha sido un factor importante en su relación.

Ante toda esta situación, todos buscan saber la verdad de la propia boca de los protagonistas. Por ello, muchos medios de comunicación hacen todos los intentos por hablar con Milett Figueroa, algo que sería una tarea titánica, según reveló Janet Barboza.

La popular "Rulitos" reveló en "América Hoy" la MILLONARIA cantidad de dinero que estaría pidiendo la exintegrante de "El gran chef famosos" por hablar sobre su relación con Marcelo Tinelli. Incluso, se animó a bromear que en su programa harían una rifa profondos con tal de poder tener un enlace con ella.

"Podemos hacer una rifa profondos porque no nos alcanza para que Millet venga al programa. Son 1500 dólares¨ , señaló Janet Barboza, ante la sorpresa de Brunella Horna, quien al final señaló que era una buena inversión debido a que sus declaraciones rebotarían en los medios argentinos.

Ethel Pozo también se sumó a los comentarios y dio su punto de vista respecto a la supuesta crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Según la hija de Gisela Valcárcel, ambos habrían tenido una pequeña "pelea", pero es algo que estarían próximos a solucionar cuando se encuentren en Argentina.

Reafirma su amor

La modelo peruana, Milett Figueroa, ha dado mucho de qué hablar tras su aparición en el programa "Mande quien Mande". En medio de rumores y especulaciones, Milett decidió sincerarse sobre su relación con el conocido conductor argentino, Marcelo Tinelli. "Estamos muy bien, la verdad yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir, nosotros estamos bien", reveló.

Según las palabras de Milett, la distancia no ha sido un problema para mantener su relación con Tinelli. "No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación", explicó la modelo. Además, destacó el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivas carreras profesionales.

Milett Figueroa confirma en #MQM que su relación con Marcelo Tinelli sigue en pie y que no hay separación pero Pia Copello le hace hincapié sobre el porqué el conductor no sale al frente a defenderla de los comentarios de la prensa argentina. #LAM pic.twitter.com/bw9B3MNXC8 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

"Creo que cada uno respeta el espacio del otro y sabe que tenemos compromisos, yo antes de estar con él siempre he trabajado y no puedo dejar de hacer eso es algo que a mí me motiva. Celebramos nuestros logros", detalló Milett Figueroa.

La supuesta crisis en la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli seguirá trayendo cola en los próximos días y seguramente, ambos nos sorprenderán muy pronto con alguna publicación oficial. ¿Amiste o distanciamiento? Muy pronto lo sabremos.