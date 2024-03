"Hay que estudiar para no terminar como Pamela López", "Peluchin' fulmina a Pamela tras imágenes con Christian Cueva

Rodrigo González expuso el día de ayer las imágenes de Pamela López donde aparece en el auto de Christian Cueva en aparentes besos apasionados lo que presumiría una reconciliación a pesar de haber expuesto su matrimonio a nivel nacional marcada por infidelidades con personajes conocidos de la farándula.

En el último programa de 'Amor y Fuego', Rodrigo no se quedó callado y explotó contra Pamela quien se ha convertido en el blanco de críticas tras nuevamente haberse visto con el jugador luego de haber llorado y haberle dicho de todo a Pamela Franco.

¡Qué fuerte!

El último programa de 'Amor y Fuego' sacó a la luz las imágenes de Pamela López y Christian Cueva al parecer cada vez más cerca de una reconciliación, por lo que el conductor se mostró indignado ya que anteriormente Pamela López aseguró que no iba a perdonar al jugador por las continuas faltas de respeto y hasta aseveró que se iba a divorciar.

Todo esto al parecer solo fueron palabras ya que de acuerdo a las imágenes, Pamela López todavía amaría a Christian Cueva a pesar de todo el daño que le causó. Esto fue suficiente para que 'Peluchín' haga un llamado a todas las mujeres.

El conductor recalcó que es importante el estudio para que ninguna mujer tenga que depender económicamente de algún hombre que a pesar de haberles sido infiel deciden darles otra oportunidad.

"Mujeres estudien para que no terminen como Pamela López soportando cachos por transferencias, estudien para que no dependan de nadie y no tengan que pasar estas humillaciones públicas", dijo Rodrigo.

Asimismo, dejó entrever que Pamela López solo se dedicó a exponer a las trampas de Cueva pero nunca tuvo la intención de terminar definitivamente con el padre de sus hijos a pesar de todas las lágrimas provocadas.

"Tener que jugar a alejar trampas y a no recuperar su amor propio es lamentable", concluyó.

Cabe resaltar que hasta el momento ninguno de los dos se han pronunciado en sus redes sociales sobre las polémicas imágenes.

Magaly también la chanca

Magaly Medina no fue ajena a las recientes imágenes emitidas por el programa "Amor y Fuego" donde se puede ver a Christian Cueva al lado de Pamela López donde aparentemente se dan besos apasionados dentro del vehículo del jugador.

Por lo que la periodista se mostró decepcionada de Pamela López pues afirmó que muchas mujeres de futbolistas aguantan todo por no perder la estabilidad económica.

"Se entregó en papel de regalo", empezó diciendo la "Urraca" quién recalcó que ese viaje a Europa supuestamente a ver a su amiga fue con la verdadera intención de reencontrarse con el popular "Aladino".

"Está mujer ha llorado tanto por él, no entiendo porque a algunas mujeres les gusta victimizarse. Tanto se han acostumbrado a llevar una vida sin trabajar", señaló la conductora.

Asimismo, Magaly menciono que la relación ya no será igual pues prevalecerá la desconfianza por todo lo que ya pasaron juntos.

"Vivir así, humillada, desconfiada, con tu miedo de que este hombre a la vuelta de la esquina, te va a traicionar, va a hacer una orgia o de la noche a la mañana de va a ir a un hotel y a ti te va a dejar llorando en la casa", agregó.