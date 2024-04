Cirujano rechazó operar a 'Muñequita Milly' y ella recurrió al Dr. Fong: "No puedo esperar"

El mundo de la música folclórica está de luto por la inesperada partida de la joven cantante 'Muñequita Milly'. Con tan solo 23 años, su repentina muerte ha dejado consternados a sus seguidores y a todo el país. Esta sucedió luego de una liposucción con el Dr. Fong que salió mal. Pero pudo haber sido diferente, pensó en otro cirujano pero desistió por esta razón.

Cirujano se negó a operar a 'Muñequita Milly' por ello acudió al Dr. Fong

Según reveló una amiga cercana de la cantante, la 'Muñequita Milly' estaba ansiosa por cambiar su apariencia y así dejar atrás las críticas que recibía constantemente. Sin embargo, cuando uno de los cirujanos se negó a operarla por no estar en las mejores condiciones, ella no dudó en acudir al Dr. Fong.

"Tenía dos doctores en mente para operarse. Ella me dijo 'Me voy a operar con el doctor Fong porque él me dijo que lo puede hacer', el otro doctor le había dicho que no lo puede hacer ya que tenía que esperar 15 días antes de operarla, porque tenía que bajar de peso y hacer dieta", contó la amiga en una entrevista.

La urgencia de Milly por someterse a la cirugía era evidente, ya que además de querer cambiar su apariencia, tenía una agenda llena de presentaciones que no quería perderse. "Y me decía 'no puedo esperar, no tengo tiempo, las presentaciones se me vienen'. Ella quería operarse por tantas críticas, la gente le dijo de todo en un video, pero ella era muy fuerte", añadió la amiga entre lágrimas.

Una trágico final y una multitudinaria despedida

El trágico desenlace de la Muñequita Milly ha desatado una ola de dolor en todo el país. Los fanáticos y familiares se han congregado en el complejo Santa Rosa, distrito de Santa Anita, para despedirse de la joven cantante. Se ha habilitado un escenario con una gigantografía de Milly con la frase "Muñequita Milly por siempre", y una capilla ardiente para honrar su memoria.

La causa exacta de la muerte de la cantante aún está bajo investigación, pero según el certificado de necropsia emitido por el Ministerio Público, Milly falleció a causa de peritonitis y múltiples laceraciones intestinales.

El Dr. Fong, por su parte, ha expresado su disposición a cooperar plenamente con las autoridades en las investigaciones. Sin embargo, informes locales señalan que el hermano del médico intentó evitar a la prensa cuando fue identificado saliendo de su residencia.

La partida de la Muñequita Milly deja un hueco imposible de llenar en el mundo de la música folclórica peruana. Sus canciones y su talento perdurarán en la memoria de todos aquellos que la amaron y admiraron. ¡Descansa en paz, Muñequita Milly!