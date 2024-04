¡Con la pierna en alto! Dayanita pide al Reniec el cambio de identidad en su DNI: "No seré Max Orlando"

¡Sale con la espada desenvainada! Una vez más, Dayanita está dando que hablar en el mundo de "Chollywood". Esta vez, dejando la comedia de lado, la actriz cómica señaló que ha hecho un fuerte y formal pedido al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que procedan con el cambio de su identidad y nombre. Si bien sabe que será un proceso largo y complejo, promete no desmayar en su intento para que le reconozcan su identidad de género.

Dayanita exige cambio de identidad y nombre al Reniec

En una reciente entrevista para el podcast de "La Casa de la Comedia", Dayanita sorprendió al revelar que se encuentra en una lucha con el Reniec, para que la entidad pueda reconocerla como mujer. La actriz cómica detalló que en su nuevo DNI saldrá con su nuevo nombre y dejará de ser Max Orlando.

"En el DNI me encuentras como Max Orlando, eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza, pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre. En mi nuevo DNI voy a salir como Dayana Milagros y con la 'F', de sexo femenino", señaló Dayanita.

Además, detalló que la gran medida que ha tomado es llevar a juicio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Si bien sabe que el proceso será largo y duro, prometió luchar para poder ser la tercera mujer trans reconocida por la entidad del Estado.

"Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Yo desde los 12 años llevo mi transición más continua, ya estoy en pleno proceso de juicio", añadió la integrante de "JB en ATV".

¿Alista boda con Topito?

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Dayanita nuevamente causó gran revuelo. Si bien muchos pensaron que se había alejado por completo de Topito y solo mantenían una relación laboral, al parecer, esto no sería cierto.

La actriz cómica sorprendió al revelar una FOTO INÉDITA junto a su expareja, desatando gran controversia en redes sociales. Dayanita se luce nada más y nada menos que con un vestido de matrimonio, mientras que Topito se puso de gala y se deja ver con un terno. Ambos se miran muy enamorados y la descripción de la foto sorprendió a más de uno.

"Lista para el altar", posteó Dayanita, desatando una serie de comentarios en su cuenta de la mencionada red social. Pese a que no se ha explicado el origen de la foto, muchos especularon que ambos habrían retomado su relación e incluso tendrían planes de llegar al altar y lo dejaron saber en los comentarios.

"Habrá cruce de espadas", "los declararán marido y marido", "pensé que tenía dignidad, pero ya veo que regresaron", "la infidelidad no se perdona Dayanita", le comentaban a Dayanita, quien ahora lucha por que el Reniec le reconozca su nombre y su identidad de género.