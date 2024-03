¡Con todo! Luciana Fuster responde fuerte y claro a acusación de hermana de Patricio Parodi: "Se pasó"

¿Se armó la bronca? Luciana Fuster y Patricio Parodi se encuentran viviendo una feliz historia de amor. Pese a que en unos días la popular "Lu" se irá a vivir por un año a Tailandia, "Pato" ha manifestado que no ha pasado por su cabeza terminar su relación y por el contrario, seguirán luchando para sacar adelante su romance. Uno de los puntos por los cuales los cibernautas piensan que el amor entre ambos se puede acabar es por la supuesta mala relación de las hermanas del capitán de los "guerreros" con la Miss Grand, y tras una seria acusación de Majo, la exchica reality respondió con todo.

Luciana Fuster responde con todo a Majo Parodi

Hace un par de días, Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, levantó revuelo en redes sociales al hablar sobre Luciana Fuster. Según comentó la "cuñadísima" de "Lu", la reina de belleza se habría quedado con uno de sus vestidos e hizo un pedido público para que se lo devuelva.

Por lo tanto, la palabra de la ex amiga de Flavia Laos fue la más buscada en estos últimos días y aprovechando que se encuentra como conductora de "Esto es Guerra" por estos días, "Lu" abrió la famosa caja de preguntas en Instagram y respondió de todo.

Una de las preguntas fue en torno al famoso vestido que le reclamó Majo Parodi y Luciana Fuster se sinceró y respondió con todo a las acusaciones de su cuñada.

"Se pasó la María Josefa para decir que no le devolví el vestido y lo peor es que está en su casa desde el día siguiente porque lo llevé y está ahí. Le dije a Pato 'dáselo por favor' y no se lo dio, pero está en su casa", puntualizó.

Cabe señalar que esta respuesta la dio a manera de broma, descartando, una vez más, que tenga una mala relación con las hermanas de Patricio Parodi.

¿Se llevan mal?

La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, ha sacudido las redes sociales al revelar detalles jugosos sobre su relación con Luciana Fuster. En una sesión de preguntas en Instagram, Majo no se guardó nada y respondió a las dudas de sus seguidores. Cuando le preguntaron cómo se llevaba con Luciana, su respuesta sorprendió a todos.

"La verdad no tengo ninguna relación con Luciana, no me cae para nada. No mentira, me cae super bien. De hecho, siempre que estamos aquí, estamos juntas. Aitana la adora, siempre es 'Lu, lu lu', y Luciana ama a Aitana, siempre la busca. Además, como que tiene una química muy linda. Estamos aquí, nos metemos en la piscina, cosas normales entre cuñadas. Ahí está su respuesta", señaló Majo Parodi.

Parece que la relación entre Majo y Luciana es más sólida de lo que pensábamos. Majo reveló que Luciana adora a su pequeña hija Aitana y que siempre pasan tiempo juntas cuando están en la misma ciudad. Aitana incluso la llama "Lu, lu, lu".