¡GIRO RADICAL! Yiddá EXPONE a padres de Julián y revela que le pidieron no exponer la infidelidad del argentino

¡TODO "EXPLOTÓ"! Pese a que se "pintaban" como una pareja madura y se mostraban unidos por el bienestar de sus hijos, todo esto se derrumbó por un "ampay". Luego que "Amor y Fuego" captara a Julián Zucchi besándose con Priscila Mateo, Yiddá Eslava "explotó" y señaló que el argentino le había sido infiel. Esta versión fue desmentida por el "gaucho" en una reciente transmisión en redes sociales, sin embargo, la excombatiente salió a desenmascararlo en el programa de "Peluchín" y aseguró tener pruebas de su versión e incluso sorprendió asegurando que los padres del ex "Parchis" le pidieron no divulgar la infidelidad.

Descubriendo la infidelidad

En una reciente transmisión en su cuenta oficial de Instagram, Julián Zucchi salió a hablar sobre todo el escándalo que viene sucediendo entre él y Yiddá Eslava. El argentino contó, según su versión, los verdaderos motivos del final de su relación, pero en todo momento negó que le haya sido infiel a la madre de sus hijos.

Inmediatamente, estas declaraciones llegaron a oídos de Yiddá Eslava, quien muy molesta por lo declarado por Julián, salió a desenmascararlo en el programa "Amor y Fuego". Según contó, ella descubrió la infidelidad por un mensaje "efímero" que le llegó a la cuenta de Instagram, lo cual le resultó extraño y procedió a investigar el motivo de ese mensaje.

"Yo me dije que no iba a parar hasta descubrir la verdad. Luego de once años de relación, agarró su celular y solo me bastaron tres horas", empezó relatando Yiddá Eslava visiblemente dolida.

Además, contó cómo fue todo su proceso de investigación. Yiddá relató que encontró un perfil falso de Instagram de Julián Zucchi, lo cual le causó una profunda decepción. Incluso, tal cual una investigadora profesional, unió todos los puntos hasta encontrar los mensajes que el ex "Combate" se mandaba con su supuesta "trampa".

"Empecé a buscar el Instagram y encontré su Instagram falso, busco en sus seguidos y encuentro a la chica, busco la dirección de la chica, de qué barrio es, entro a Google Maps, reviso la fecha, vuelvo a agarrar su teléfono, y empiezo a hilar todo, leo los mensajes que ellos habían intercambiado y se acabó", comentó.

Papás de Julián le pidieron a Yidda que no hable de infidelidad

Además, pese a que en un inicio el papá de Julián Zucchi había aseverado que su hijo no había sido infiel, Yiddá Eslava lo desmintió tajantemente. La guionista de la trilogía "Sí, mi amor" señaló que no solo el papá del argentino, sino también su mamá, se comunicaron con ella para que no exponga la infidelidad.

Los progenitores de Zucchi hicieron hincapié en los auspicios que podrían perder y, a su manera, amedrentaron a Yiddá Eslava, quien ahora ya no se calla nada y decidió exponerlos en "Amor y Fuego".

"Les voy a contar todo (...). Cuando nosotros recién terminamos, yo iba a salir a contarlo. Le dije que iba a hacer un live diciendo todo esto. Me llamó la mamá, me habló el papá, (diciéndome): 'Piénsalo... Que tus hijos, que las marcas, que te van a quitar auspicios. Cómo vas a pagar las cosas'. Tengo pruebas de todo (...). Siempre fue así, ancho para él, angosto para mí todo el tiempo. Yo ya me cansé", expresó mortificada.