¡El colmo! Samantha Batallanos es captada con Jonathan Maicelo a quien denunció por agresión

Samantha Batallanos ha dejado mucho que desear en las últimas imágenes donde se le ve pasando la noche con Jonathan Maicelo a pesar de que el deportista la golpeó en varias ocasiones según la modelo.

La conductora de espectáculos, Magaly Medina no dudó en decirle de todo por no hacerse respetar como mujer y por no tener la dignidad bien puesta.

¡Se pasó!

En el último programa de Magaly TV la firme se expusieron las imágenes donde se ve a Samantha Batallanos entrando a un departamento y horas más tarde entra Jonathan Maicelo, ambos pasaron la noche juntos a pesar de haber protagonizado tremendo escándalo en su separación.

El boxeador fue visto entrando con su camioneta al lugar y pasar la noche en el departamento.

Horas más tarde se pudo ver un auto negro que salió del departamento y era nada más y nada menos que Samantha Batallanos, a pesar de que fue cuestionada por nuevamente relacionarse con Maicelo, la modelo prefirió guardar silencio.

Sin embargo, otra de las pistas que debo la recordada parejita es el gorro que usaba la modelo al ser entrevistada resultando ser el mismo que llevaba Jonathan Maicelo usaba demostrado que nuevamente están compartiendo de todo juntos.

Magaly Medina se mostró indignada por las imágenes ya que fue ella quién la ayudó a hacer pública su denuncia en contra de Jonathan Maicelo.

"Tantas cosas dijo para que pase la noche con él, ya no voy a querer ayudar a mujeres si van a volver con sus agresores", dijo.

Magaly recordó las entrevistas que ofreció Samantha denunciando a Maicelo por todas las veces que la agredió y juró jamás regresar con un hombre que le había causado tanto daño.

"Ella vino, lloró pataleo, contó los golpes dijo que él la había intentado ahorcar que le puso en pie sobre la cara en el piso de taxi, que le había jalado los pelos a tal punto que mostraba los pelos en las manos", afirmó Magaly.

Finalmente, la "Urraca" lamentó que la modelo no haya aprendido la lección después de tantas agresiones y le mando un contundente mensaje.

"Como te vas con tu agresor, con quién trapeo el piso con tu cara no hay que tener dignidad, no te quieres nada Samantha Batallanos, pide ayuda porque a ese paso puedes terminar muy mal", concluyó.

Samantha Batallanos 'choteó' a Rodrigo Valle pese a saliditas y 'good time´

La popular modelo fue entrevistada recientemente en donde reveló detalles de su situación actual. Luego de su firma de contrato en América Televisión, Samantha Batallanos marca distancia de las relaciones amorosas. A pesar de haber sido relacionada sentimentalmente a Rodrigo Valle, expareja de Xoana González, la modelo descartó toda posibilidad por el momento.

"Se han especulado muchas cosas sobre si salgo con alguien o me relacionan con personas, pero soy una mujer soltera. Si estoy así es porque me da mucho miedo volver a salir lastimada, entregarle mis sentimientos a alguien y que no valga nada para la persona a la cual se los entregue", sostuvo la actriz para un medio local.





De igual forma, reveló que ha disminuido su círculo social, pues no puede confiar en nadie y que lo aprendió a la mala. Luego de finalizar su relación con Jonathan Maicelo en medio de polémicas, la modelo ahora se muestra en una nueva etapa centrándose en ella misma.

"En una etapa de evaluación de la vida, de las personas y aprendiendo mucho de ellas. Recorté mi círculo social porque aprendí a la mala que no puedo confiar en nadie, así que deseo rodearme de personas nobles y con buena energía", reveló la popular modelo.

"Créanme que cuando me sienta segura y haya elegido a mi pareja se los haré saber, pero por ahora estoy dedicada al crecimiento de mi carrera y de mi persona, que es de quien realmente me debo enamorar", concluyó enfatizando que se encuentra soltera.