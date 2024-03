¿El nuevo 'Yo Soy´? José Peláez responde a las críticas que aseguran que 'El Gran Chef Famosos' se ha desgastado

José Peláez, presentador del programa, comentó que 'El gran chef famosos' continúa siendo una experiencia emocionante y ahora da inicio a una nueva fase con 'El restaurante', cuyo estreno está programado para el 2 de abril. Expresó su alegría por su matrimonio y expresó la esperanza de que el reality de cocina alcance la longevidad de 'Yo Soy', que estuvo en el aire durante 10 años.

De igual forma, respondió a todas las críticas en redes que aseguran que el programa se ha desgastado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

José Peláez responde a las críticas contra 'El Gran Chef'

El querido conductor de televisión se prepara para su séptima temporada y está convencido de que 'El Gran Chef' aún tiene mucho que ofrecer. Por esta razón, José Peláez está acostumbrado a las críticas y rechaza la idea de que el formato esté pasado de moda para la audiencia televisiva.

En una reciente conferencia de prensa, el presentador reveló sus deseos para que el reality culinario dure muchos años más. "Iniciamos una temporada más. Al principio cuando recién empezamos con El gran chef famosos traté de empezar esta gran aventura como empiezo todos los proyectos, en los últimos tiempos, con demasiada expectativa y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. No me imaginé que ya haya pasado un año, es una travesía alucinante", señaló el conductor.

Incluso, comentó que no se ha planeado hacer una pausa en las temporadas de 'El Gran Chef'. "Realmente por lo pronto no lo tenemos planeado. Nosotros nos estamos divirtiendo, el público se está divirtiendo, tenemos más auspiciadores. Realmente no vemos necesario hacer una pausa", reveló a un medio local.

Feliz por su matrimonio

El presentador de 'El Gran Chef Famosos' celebró su matrimonio civil en presencia del alcalde de Miraflores y un juez encargado del registro civil. El también actor vistió un elegante traje azul, mientras que la encantadora novia Alejandra de la Flor lució un vestido sencillo pero hermoso en tono beige, que resaltaba sus hombros.

José Peláez anunció a sus seguidores a través de sus redes sociales que ahora está casado y feliz. Compartió varias fotos de la ceremonia y la íntima recepción que organizó, a la que solo asistieron sus amigos más cercanos y familiares más allegados.

El querido presentador de TV agregó una corta pero emotivo mensaje en la descripción de su publicación. "Estado civil: casado. 'Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo Ale de la Flor'", escribió en sus redes sociales.