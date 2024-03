"Ella consume crack": Amigo de Angie Jibaja confirma su consumo de drogas

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme el amigo de Angie Jibaja llamado Niccolo Gianotti, confesó para las cámaras de la "Urraca" que Angie baja se encuentra de mal en peor.

Este amigo de la ex modelo fue quien hace algunas semanas atrás fue visto con Angie desatando un escándalo en la vía pública al ser denunciado por la misma y baja de presuntos agresiones físicas en su contra, sin embargo, rechazo esta versión y aclaró que trataba de ayudarla en su fuerte adicción.

No cambia

Angie Jibaja continúa teniendo una vida bastante desordenada y peligrosa para su propio bienestar ya que según un amigo con el que hace ya algunas semanas fue captada reveló que la exmodelo tiene una fuerte adicción al consumo del crack.

Niccolo Gianotti brindó una corta entrevista para el programa de Magaly TV la firme donde reveló detalles de la situación actual de Angie.

"Yo la encontré con gente de mal vivir y ya estaba pues en un estado crítico y lo único que hice fue apoyarla en todo aspecto", dijo inicialmente el amigo de la ex modelo.

Asimismo, reveló que Angie sufre de fuertes alucinaciones esto por consecuencia del alto consumo de sustancias ilícitas.

"Estaba ya con alucinaciones del consumo de la sustancia. Ella consume crack. El crack es una droga adictiva y muy fuerte", agregó.

Por otro lado, Niccolo reveló que ya no quiso permanecer al lado de Angie debido a que era ella quien le pedía dinero para poder comprar más sustancias para su consumo.

"Y es más llegó al punto en que ella quería seguir consumiendo y yo no iba a aguantar pues seguir pagando su droga. Me hago responsable porque no es que le compré droga pero sí le facilite el dinero", dijo.

Lo que causó asombro en Magaly Medina es que finalmente Gianotti aclaró que ha estudiado consejería en adicción justificándose que quiso ayudar a Jibaja.

"He estudiado consejería de adicción en la San Marcos, son cursos en dependencia emocional fármaco dependencia", concluyó.

La conductora lamentó que Angie no logre salir de este mundo de las drogas ni siquiera por el bienestar de sus hijos y por la esperanza de algún día poder volver a compartir junto a ellos.

¿Qué escándalo protagonizaron Niccolo con Angie?

La polémica modelo vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un bochornoso incidente que terminó llevándola a la comisaría. Y es que no solo fue la alerta de una mujer que se encontraba en el hotel, sino también el administrador del lugar denunció que Angie Jibaja y su acompañante no se retiraban del establecimiento. En ese sentido, la "chica de los tatuajes" terminó siendo llevada a la comisaría de Surquillo.

No obstante, Angie Jibaja negó que exista una agresión por parte de su acompañante. En ese sentido, ella lo defendió sosteniendo que solo estaban jugando de manos y que no existía una agresión como tal de parte del hombre identificado como Giannotti Benavides Niccolo.

"Una persona que estaba siendo agredida fisicamente por una persona de sexo masculino (...) Al llegar (Angie Jibaja) refirió estar jugando de manos con su pareja y bromeando que las personas estaban exagerando las cosas", sostuvo.

Según el reporte presentado en el programa de Magaly TV, se informó que alguien contactó para informar que Angie Jibaja estaba siendo agredida por un hombre (Niccolo Gianotti). Sin embargo, al llegar la policía al sitio, la ex modelo negó estas acusaciones.