¡ES RECONTRA BACÁN! Mr. Peet descarta rivalidad con Mr. G con polémica frase: "El pionero soy yo"

¡TODO EL MUNDO SABE QUE MISTER PEET ES BACÁN! En el mundo de los realities de competencia en el Perú, ha habido dos que marcaron la pauta en la televisión peruana: "Esto es Guerra" y "Combate". Por ambos programas pasó Peter Arévalo, más conocido como Mister Peet (Mr. Peet), quien fue la voz en off y daba vida a las competencias. Luego del ingreso de Mister G (Mr. G) al espacio de América Televisión, se habló mucho de una rivalidad entre ambos narradores, sin embargo, el creador de "A Presión" descartó tajantemente eso al señalar que él es el pionero en las narraciones de las competencias.

Mister Peet descarta rivalidad con Mister G

El 2012, "Esto es Guerra" veía la luz en América Televisión con el formato de guerra de sexos. La rivalidad era entre hombres y mujeres y ambos equipos, conformados por solo tres integrantes entre los que destacaban Yaco Eskenazi, Nicola Porcella y Angie Arizaga.

Sin embargo, la competencia en el rating con "Combate" era muy fuerte, por lo que decidieron empezar a copiarse de sus competencias. Es ahí donde entra Peter Arévalo, más conocido como Mister Peet o simplemente Mr. Peet, quien fue la primera voz en off en un reality de competencia.

Esto lo recordó claramente el fundador de "A Presión" en una reciente entrevista con Edson Dávila, "Giselo", donde habló de todo un poco sobre su vida profesional. "O sea, cuando yo entro a Esto es Guerra, ¿sí? Combate superaba Esto es Guerra. Porque Esto es Guerra era guerra de sexos. Era un formato absolutamente distinto que no tenía como tumbarse a combate que era full competencia", precisó.

Tras algunos meses en "Esto es Guerra", Mister Peet llegó a "Combate", donde se convirtió rápidamente en un emblema y conformaba un buen equipo con Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. En EEG quedó Mister G, con quien se dice que tendría una rivalidad. Esto quedó rotundamente descartado por el periodista deportivo con una contundente frase.

"No, para nada. Yo soy el pionero (...) No hay, no hay rivalidad. O sea, no puede haber rivalidad, el pionero, el fundador de todo esto soy yo y se acabó . O sea, a ver, a ver que no se moleste nadie con esto. El que le cambia la historia, el que le da identidad a Esto es Guerra, soy yo", respondió Mr. Peet.

Recordando sus inicios

Mister Peet había sido contratado principalmente por ATV para que sea el narrador oficial del mundial Brasil 2014. Sin embargo, como para ir "calentando la garganta" fue "prestado" a América Televisión para el programa "Esto es Guerra", donde se dedicó a narrar las competencias, poniéndole emoción a todos los juegos.

"A mí no me dieron un guión. No me dijeron, oye, haz esto. Entonces me dijeron, oye, mira, el tema es que queremos implementar las competencias acá. Y bueno, como tú vienes a narrar los Juegos Olímpicos de Londres (...)", acotó.

Además, en plena entrevista, Peter Arévalo se animó a dar una demostración de como "retumba" el set con su prodigiosa voz. Comparándose, indirectamente, con Mister G, detalló que él no necesita ningún tipo de "ayudín" para que su voz suena con potencia.

"Sin efecto, no necesito efecto ¿Para qué? No necesito efecto para que mi voz retumbe Pachacamac diciendo muy buenas noches (...) Bienvenidos a Esto es Guerra", sentenció Mister Peet. Y tú, ¿qué team eres? ¿Mr. Peet o Mr. G? ¿Peter Arévalo o Jaime Guerrero? Acá nos quedamos con el pionero, porque lo demás, es recontra aburrido.