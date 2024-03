Ethel Pozo convencida del arrepentimiento de Christian Cueva tras retiro espiritual: "Yo sí le creo"

En la última emisión de 'América Hoy', se presentó un reportaje sobre las imágenes de Christian Cueva en una iglesia después de un retiro espiritual, donde fue recibido con flores por su esposa, Pamela López. Esto generó opiniones diversas en la farándula peruana, y una de las que destacó fue la de Ethel Pozo.

En ese sentido, la hija de Gisela Valcárcel se mostró conmovida por el nuevo cambio del jugador de fútbol y afirmó que sí le cree. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ethel Pozo conmocionada por el arrepentimiento de Cuevita

Después de presenciar las imágenes de 'Aladino' que se transmitieron anoche en 'Magaly Tv, la firme', la hija de Gisela Valcárcel se sintió conmovida y pudo identificarse con la situación, expresando su creencia en la rehabilitación del futbolista.

"Ustedes saben cómo soy, yo nunca voy a decir lo políticamente correcto, yo voy a decir lo que realmente pienso, así nací y así me voy a morir. Yo sí le creo, yo sí creo que cuando una persona toca fondo, Dios es el único que te puede cambiar. Yo sí le creo, aunque sería más fácil decirle: 'No, mamita linda', y que todo el mundo me apoye", enfatizó la conductora del programa magazine.

La hija de Gisela Valcárcel declaró que ha asistido a este tipo de retiros y, por lo tanto, puede dar testimonio de todo lo que se experimenta en ellos. "Yo sí le creo, porque primero este es un evento privado, que lamentablemente lo han grabado. Yo conozco esos eventos, yo he asistido a uno y es privado, no puedes llevar celulares. Yo sí he vivido esa experiencia maravillosa en familia, yo sí entiendo por qué llora", comentó Ethel Pozo ante la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien se desconcertó por sus palabras.

Janet Barboza no cree en cambio de Christian Cueva

No obstante, Janet Barboza, su colega, se posicionó en contra y, al igual que muchas personas en las redes sociales y en la opinión pública, expresó su escepticismo sobre la posibilidad de rehabilitación de Cueva.

"Yo no le creo y quisiera argumentar por qué no le creo. No es la primera vez y recordemos casos como el de Shirley Arica, la 'Chama'. Las cosas como son, yo no lo voy a pintar bonito y decir: 'sí, le doy el beneficio de la duda'. Yo no se lo doy. Yo no le creo. Yo no creo que las personas cambien simplemente porque se van a un retiro espiritual", argumentó.

"Que pueda ser un principio de un cambio, que realmente él quiera de corazón y tomando conciencia y aceptando lo que ha hecho, es distinto. Pero para mí acá, él simplemente está yendo por obligación de la esposa porque muchas esposas llevan a sus maridos a este tipo de retiros", concluyó