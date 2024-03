Magaly Medina 'dispara' contra Pamela López por cercanía con Cueva: "Le encanta la vida cómoda"

Magaly Medina no se quedó callada y disparó duras críticas contra Pamela López por haber sido vista junto a Christian Cueva en un retiro espiritual el pasado fin de semana. La cosa está que arde. La 'Urraca' arremetió contra López por aparentemente perdonar a su pareja tras infidelidad.

Magaly Medina arremete contra Pamela López

Hoy traemos una noticia que está causando revuelo en todo el mundo del espectáculo. Magaly Medina soltó la sopa y no tuvo piedad al criticar a Pamela López por su presencia junto a Christian Cueva en un retiro espiritual.

"La única que le cree es Pamela López. Ella ya le había perdonado desde hace tiempo, desde que se fue a Europa, diciendo que iba a ver a su amiga. ¡Ay, quién le va a creer eso!", comenzó diciendo. " Es alguien que duda, que tiene que andar revisando sus celulares, que así tiene que andar comprobando con quién va, con quién no va, cómo va, porque no le cree nada. Eso no es vida", continuó Magaly.

La polémica estalló cuando Magaly no dudó en lanzar duras críticas contra Pamela, insinuando que la esposa de Cueva solo buscaba mantener su estilo de vida cómodo al lado del futbolista. Según la 'Urraca', "Estas mujeres piensan 'tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar, cómo voy a salir adelante?'. También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad , y seguir aguantando a un tipo como pueda"

Las declaraciones de Magaly generaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo y dejaron a todos con la boca abierta. ¿Qué opinará Pamela López sobre estos ataques?

Magaly no cree en al arrepentimiento de Christian Cueva

Pero eso no fue todo, la cosa se puso más caliente. Medina también cuestionó la sinceridad del arrepentimiento de Cueva durante el retiro espiritual, sugiriendo que todo era un montaje para recuperar la confianza de Pamela.

Según la presentadora, "Él está acostumbrado a hacer eso cada vez que hace algunas estupideces, cada vez que pone los cachos, cada vez que vuelve a las andadas, y luego lo perdonan y él sigue como si nada".

El futbolista Christian Cueva también fue blanco de los comentarios de la presentadora, quien dudó de la autenticidad de su supuesto arrepentimiento durante el retiro espiritual. Según Magaly, "no creo en esos cambios, con todo respeto, los cambios no se dan si la persona no lo quiere hacer".

¡Qué lío se ha armado en el mundo del espectáculo! ¿Será que esta polémica afectará la relación entre Pamela López y Christian Cueva? Estaremos al tanto de cada detalle de este escándalo que está dando de qué hablar en todos los rincones del país.