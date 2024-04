Franco Pennano confiesa el arduo trabajo durante las grabaciones de 'AFHS': "El horario es duro"

El popular actor peruano, Franco Pennano, ha cautivado a más de uno con su papel de Cristóbal Montalván en la serie 'Al Fondo Hay Sitio'. No obstante, se sinceró sobre el arduo trabajo que desarrolla día tras día durante las grabaciones de los capítulos.

Y es que su personaje es uno de las más queridos, pues tiene un romance con Yuly González. Ante ello, se ha ganado el cariño de los miles de seguidores de la serie peruana. Conoce qué fue lo que dijo sobre pertenecer al elenco.

Franco Pennano se sincera sobre 'Al Fondo Hay Sitio'

El querido actor peruano decidió sincerarse sobre la fuerte carga laboral que se vive en las grabaciones de 'Al Fondo Hay Sitio'. Y es que, a pesar que Franco Pennano se ha ganado el cariño de los seguidores de la serie, reveló que el trabajo por cada capítulo es bastante agotador.

Durante una reciente entrevista con un medio local, el actor dio detalles de su emoción con la nueva temporada de la serie. Sin embargo, reveló la fuerte carga laboral que experimenta día tras día.

"El horario es duro. La verdad es que siempre estamos trabajando en contra del reloj (...) Estás constantemente produciendo para sacarlo al aire y eso te juega un poco en contra, porque necesitas estar disponible las 24 horas del día. (...) vamos a ser claros, es un trabajo que sí demanda un tiempo sustancial, y eso a veces te puede jugar un poco en contra, pero la prioridad es esto (las grabaciones), ¿no? Así de claro.", reveló el joven actor.

El impacto de la actuación en su vida

Por otro lado, el actor contó cómo ha cambiado su vida el hecho de participar en populares series peruanas. En ese sentido, detalló que ha ido de a pocos, pero que aún así siente el impacto, ya que inició siendo casi un extra, pero ahora le piden fotos en todos lados. Al actor le encanta que reconozcan su trabajo en la pantalla chica.

"Con 'De Vuelta al Barrio' ya más o menos que estaba encaminada la cosa. Tengo la suerte de que tampoco ha sido tan blanco y negro. Ha ido un poco como in crescendo la exposición que he ido teniendo. Desde mi primer trabajo, que era casi un extra hasta ahorita", sostuvo el actor.

"Por eso es que no he sentido tanto el golpe. Aun así lo siento, la gente en la calle me reconocen mucho más. A mí me encanta que reconozcan mi trabajo, que una foto mía les alegre el día me llena de orgullo", agregó Franco Pennano.