¡Se sinceró! Tula Rodríguez revela detalles sobre su vida amorosa y recordó a su difunto esposo Javier Carmona

Luego del fallecimiento de su esposo Javier Carmona, muchos se preguntas si Tula Rodríguez aún no ha cerrado las puertas del amor. En ese sentido, la actriz utilizó sus redes sociales para contar detalles de su actual vida amorosa y recordar a su esposo en las bellas etapas que compartieron juntos.

Recordemos que Tula Rodríguez ha dejado en claro que no ha olvidado a su esposo a pesar de los años. No obstante ¿habrá iniciado una nueva historia de amor? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tula Rodríguez habló de su vida amorosa

A través de su redes sociales, la actriz Tula Rodríguez decidió compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores, pues muchos se preguntan si ya retomó su vida amorosa, luego del fallecimiento de su esposo Javier Carmona. Ante ello, reveló que no está saliendo con ninguna persona actualmente, pues considera que no prefiere para tener relaciones abiertas.

En otras palabras, la exconductora de televisión sostuvo que no aceptaría que su pareja tenga la posibilidad de conocer a nuevas personas en medio de una relación. "Ahora que las relaciones son tan abiertas, no me gusta o es con todo o nada y como todavía nadie me ha alterado nada, estoy en nada. No me gustan las relaciones a ver qué pasa en el camino, eso de amigos con derecho o exclusividad... No jo*, no fastidies. ¿Somos o no somos?", dijo la actriz de 'Los otros concha'.

Recordó a Javier Carmona

Por otro lado, Tula Rodríguez aprovechó la ocasión para recordar a su esposo Javier Carmona y resaltar el amor que ambos tuvieron durante la relación. Incluso, reveló que perdió la cabeza cuando se enamoró de él, ya que detalla que ella es de entregarlo todo o nada durante una relación. Es por este motivo que no busca una nueva relación actualmente, ya que es complicado volver a enamorarse como lo hizo de su esposo.

De igual forma, sostuvo que es una persona bastante amorosa, ya que ella no es de controlar sus sentimientos. Es decir, prefiere entregarlo todo durante su relación.

"Hace años que no tengo una cita. (...) La última vez que me enamoré, perdí la cabeza, bueno perdí varias cosas. Obvio con mi esposo, con Javier. Yo no sé dar de a poquito, o te amo con pasión y locura o no pasa nada, eso de controlar los sentimientos no me va", se sinceró Tula Rodríguez.