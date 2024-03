¿Fue su doble? Cueva llora y le pide perdón a Pamela López en retiro: "No era yo, te amo, perdóname"

¿Es en serio? Christian Cueva quiere vender ahora la imagen de víctima y, también, a toda costa conseguir el perdón de Pamela López. Las cámaras de "Magaly Tv, La Firme" lograron captar al ex Alianza Lima en un retiro espiritual en el "Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo" en Trujillo y sorprendió al hacer un mea culpa, llorar y pedirle perdón públicamente a su esposa. Eso no es todo, ya que sus palabras llamaron mucho la atención y rápidamente causó la gracia e indignación en redes.

Christian Cueva llora y pide perdón a Pamela López

Para sorpresa de pocos, Pamela López nuevamente se ha lucido junto a Christian Cueva. Esta vez, las cámaras de "Magaly Tv, La Firme", captaron al pelotero en un retiro espiritual a cargo del "Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo" en Trujillo y sucedió lo impensado.

En un cambio totalmente radical y sin precedentes, Christian Cueva dejó de cantar "El Cervecero" y las canciones de Pamela Franco para pasar a corear las canciones cristianas. Fue en este retiro donde el pelotero aprovechó y se mandó con unas disculpas para su aún esposa, quien había llegado al local con globos y un ramo de flores.

"Nunca pensé pararme frente a tanta gente, solo pensé hacerlo a través del fútbol. Estoy aquí venciendo muchas cosas en la vida, sobre todo el estar cerca de Dios. He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos errores, de verdad de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian", arrancó diciendo Christian Cueva.

Además, aseguró que en estos momentos su fe en Dios es más grande que todos sus problemas y señaló sentirse fuerte para afrontar cualquier adversidad que le presente la vida de ahora en adelante.

"Después de una tormenta tan grande que pasó en mi vida y la sigo pasando, pero le doy gracias a Dios porque me mantiene firme, me mantiene fuerte", acotó el ex Alianza Lima con la voz entrecortada.

"Perdóname, no era yo"

Lo más sorprendente vino después. Christian Cueva se animó a llamar a Pamela López al escenario y no dudó en pedirle disculpas públicas por sus "errores" del pasado y causó asombro al señalar QUE NO ERA ÉL quien había sido infiel.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo" , dijo Cuevita entre lágrimas.

Para cerrar su "libreto", Cuevita le pidió a Pamela López, frente a todos los asistentes, una oportunidad para ser feliz. "Aladino" rogó a su aún esposa volver a formar una familia y todo hace indicar que estaría a poco de conseguirlo.

"Te amo y te voy a amar toda mi vida, perdón una vez más. Solo dame esta oportunidad para hacerte la mujer más feliz del mundo", fueron las últimas palabras del expelotero.