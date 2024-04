¡Fuerte! Melissa Klug responde a pruebas presentadas por Farfán tras denuncia: "No todo es lo que parece"

¡No lo suelta! Melissa Klug y Jefferson Farfán se encuentran enfrentadas una vez más. Hace un par de días, Magaly Medina sorprendió al leer una denuncia que interpuso la chalaca en contra de su expareja por presunta violencia psicológica en contra de su hijo y la "Foquita" no tardó en defenderse de la acusación. Tras esto, la prometida de Jesús Barco empezó a mandar una serie de indirectas en redes sociales y ayer no fue la excepción.

Primeras indirectas

Tras la denuncia leída en el programa de Magaly Medina, Jefferson Farfán no tardó en desmentir a su expareja con unas contundentes pruebas. La "Foquita" mostró mensajes de WhatsApp donde se comunicó con su hijo, demostrando así que en ningún momento hubo maltrato psicológico.

Horas más tarde, Melissa Klug rompió su silencio y decidió arremeter con el ex Alianza Lima en sus redes sociales mandando una serie de contundentes indirectas. La chalaca publicó un par de videos alusivo a la crianza de los hijos y sobre todo se enfocó en la paternidad.

"Tener un hijo no te convierte en padre, no es tener un hijo nada más porque si no tener una pelota en mi casa me convierte en jugador de fútbol. Para ser padre hay que tener ganas de ser padre", se puede ver en uno de los videos.

En el siguiente video, Melissa desató la polémica al afirmar, muy al estilo de Reina Pachas de AFHS, que por sus hijos, "mata". "A una madre tú la puedes criticar, humillar, herir, pero no te metas con su hijo porque ahí vas a conocer a una verdadera leona defendiendo a su cría", acotó la chalaca.

Melissa Klug no suelta a Farfán

Al parecer, los mensajes mandados no fueron suficientes para Melissa Klug, quien, nuevamente, decidió arremeter contra el ex de Yahaira Plasencia. En un video subido a su historia de Instagram, la "Blanca de Chucuito" señala que el tiempo es su principal aliado en estos momentos.

"Tiempo al tiempo, relájate en momento para respirar, las cosas buenas van llegando solitas y poco a poco", se lee en el video de sus redes sociales. No contenta con ese contundente mensaje, hizo referencia a las pruebas que presentó la "Foquita" para defenderse de la denuncia por presunta violencia psicológica en contra de su hijo.

El popular "10 de la calle" sacó a relucir unas conversaciones con su hijo, en la cual le informa en todo momento que él saldrá de casa y lo deja a cargo de un adulto mayor, muy contrario a lo que había señalado Klug, quien aseguró que el exfutbolista había tratado mal a su hijo. Ante esto, la chalaca mandó un duro y potente mensaje en contra de su expareja.

"No todo es lo que parece. A veces una imagen nos engaña" , se lee en el post. Definitivamente, esta es una guerra de nunca acabar. Una vez más, Melissa Klug está enfrentada a Jefferson Farfán y al parecer, tienen para rato.